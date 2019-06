Scheinherr: Rada schválila kreativní proměnu Negrelliho viaduktu

Podle návrhu náměstka primátora pro územní rozvoj Petra Hlaváčka a náměstka primátora pro dopravu Adama Scheinherra, který dnes schválila Rada hl. m. Prahy, může pod viaduktem vzniknout nový kreativní prostor s kavárnami, knihovnou nebo letní divadelní scénou. Návrh počítá se zpracováním využitelnosti oblouků, vytvořením nových veřejných prostranství a zapojením viaduktu do struktury města. Přibydou také nová parkovací stání.

„Pod Negrelliho viaduktem chystáme nové odpočinkové místo pro Pražany. Chceme připravit vyvážený mix nekomerčních a komerčních subjektů tak, aby si na sebe místo dokázalo samo vydělat a zůstalo různorodé. Pod viaduktem by mohla vzniknout pobočka knihovny, klub pro seniory, nové bistro nebo zajímavý start-up. O tři oblouky už projevilo zájem Hudební divadlo Karlín, které by v nich rádo vytvořilo svou letní scénu, i to bude jedna z možností,“ popsal Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

Z celkového počtu 74 oblouků studie počítá se 45 oblouky pro nové využití. Od padesátých let jsou prostory pod oblouky vnímané jako vedlejší a využívané jako odstavná parkoviště a sklady. Pokud vše půjde podle plánu, nového využití oblouků Negrelliho viaduktu se Pražané dočkají v létě 2022.

„Naší vizí je zachovat sociální různorodost a navázat na historii Karlína coby přístavní a historicky průmyslovou část Prahy, která dnes trpí intenzivní gentrifikací vedoucí k vystěhování nejen nízkopříjmových skupin, ale i k vymazávání řemeslné a rukodělné tvorby. Velký dík patří neúnavné práci kolegů architektů Yvette Vašourkové a Igora Kovačeviče, kteří dlouho dobu pracovali na vizi využití prostoru pod viaduktem. Bez aktivního přístupu města a Správy železniční dopravní cesty bychom dnes nemohli ohlásit tuto skvělou zprávu,“ řekl Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje.

Dosavadní rekonstrukce Správy železniční a dopravní cesty má vyloženě technický charakter a nepočítá s proměnou a využitím prostor v okolí mostu. Na tom teď začne pracovat Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) podle studie „Negrelliho viadukt – příležitost pro kreativní město“ od architektonicko-urbanistického studia MOBA, které bude zároveň na práci TSK dohlížet.

