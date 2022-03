Schillerová (ANO): Destruujete to, o co my jsme se aspoň snažili

reklama

Děkuji, paní místopředsedkyně. Každá změna vede k horšímu, řekl pan předseda hospodářského výboru Adamec. Je to citát Henryho Kissingera, pokud se nemýlím, a určitě má obecnou platnost. A já s tím naprosto souhlasím. Tady vedeme už druhé volební období prostě spor o systémové řešení této problematiky. A já se ptám, když pominu tady všechny různé urážky, ještě se k tomu vyjádřím za chviličku, doufám, že to stihnu, já se ptám: Kde je ten občan? Kde je ten občan, který se dozví, že bude moci stavět rychleji, že to bude vyřešeno, to znamená, že se tady budeme hádat, jestli to je systémové. Přiznejme si a to přiznáváte i vy, že to nefunguje. Nefunguje to a jaký je váš plán? Kde je ten váš plán kromě toho, že destruujete to, o co my jsme se aspoň snažili?

A prosím ještě k panu předsedovi klubu KDU panu poslanci Výbornému. Neurážejte prosím tady moji kolegyni. Neurážejte ji. Byla to taková skrytá urážka, že někdo něco za něco dostal. Mě se to velmi dotklo. Já si nesmírně vážím Kláry, prostřednictvím paní místopředsedkyně, já si nesmírně vážím Kláry Dostálové, je to moje milá kolegyně, pracovitá. A já myslím, oba jsme věřící lidé a jedno z Desatera je, že nepoužiješ proti bližnímu svému křivého svědectví, pokud se nemýlím - tak se toho, prosím, držme. Děkuji vám.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



