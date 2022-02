Schillerová (ANO): Je to něco, co nás dožene, co se podepíše na ekonomice a na lidech

reklama

Děkuji za slovo. Slibuji, že budu velmi stručná.

Máme za sebou téměř celý den s výjimkou toho kratšího přerušení ohledně jiných bodů, kdy jsme projednávali první čtení státního rozpočtu. Já jsem ráda, že se to podařilo.

Chci připomenout, že hnutí ANO se snažilo přicházet s konstruktivními návrhy, aby bylo umožněno, když máme za sebou ty tři dny a dvě noci pandemického zákona a hrozilo, že bude ohroženo jednání o státním rozpočtu, aby dnes skutečně proběhlo, protože je to důležité. Je to důležité pro to, aby bylo ukončeno nejdelší rozpočtové provizorium v historii této země. To znamená, že bude dobře, pokud rozpočet projde dál v rámci legislativního procesu, byť samozřejmě chápete, vzhledem ke všem těm výhradám, které měli zástupci hnutí ANO, že podpořit ho nemůžeme.

Já už nebudu opakovat ty argumenty, které jsem řekla v průběhu dnešního dne, nebo které řekli mí kolegové. Jenom připomenu pár čísel, která jsou pro nás velmi alarmující a nepřekročitelná stran případné podpory tohoto rozpočtu.

Je to zejména kapitola Ministerstva zdravotnictví - snížení o 19 miliard, včetně plateb za státního pojištěnce ve výši 14 miliard, které není legislativně ošetřeno.

Ministerstvo obrany - pokles výdajů o 5,4 miliardy.

Ministerstvo práce a sociálních věcí - sice nárůst, ale pouze o 17 miliard, přestože 21 bude valorizace důchodů a samozřejmě přidání 3 miliard na energetickou chudobu. To znamená sahá se do této kapitoly mnohem hlouběji.

Ministerstvo vnitra - pokles výdajů o 3,2 miliardy.

Ministerstvo průmyslu a obchodu - pokles o 6,5 miliardy.

Ministerstvo dopravy - pokles o 9 miliard, přičemž dotace do Státního fondu dopravní infrastruktury o 7,5 miliardy.

Ministerstvo zemědělství - o 3,5 miliardy.

Ministerstvo školství - o 5,2 miliardy.

Ministerstvo kultury - o 921 milionů.

Ministerstvo spravedlnosti - o 1,8 miliard.

Národní sportovní agentura - o 1,3 miliardy. A tak dále, samozřejmě jsem nevyjmenovávala menší kapitoly.

Je to něco, co nás dožene, co odkládá problémy do budoucnosti, co se podepíše na ekonomice a podepíše se na lidech. My jsme přesto připraveni připravit celou řadu pozměňovacích návrhů do druhého čtení. Budeme je obhajovat, budeme se k nim vyjadřovat a budeme se snažit přesvědčit vládu, případně poslance z vládního tábora, aby aspoň některé z nich akceptovali, protože by to znamenalo zmírnění dopadů těchto brutálních škrtů.

Každopádně, až sem doputuje zákon o veřejném zdravotním pojištění, upozorňujeme, že debata kolem něho bude velmi dlouhá. My jsme se snažili, naše vláda, aby zdravotnictví mělo co nejvíce peněz právě proto, že bojovalo s covidem a právě proto, aby nebyla omezována další léčebná péče, která musí být dostupná a musí být zdarma pro všechny občany. Takže i toto bude velký problém a velká zátěž tohoto rozpočtu. Přesto říkám znovu: raději ať má tato země špatný rozpočet, než zůstávat v rozpočtovém provizoriu.

Děkuju vám.

