Schillerová (ANO): Kraj není jen rozlehlá budova na náměstí

Místo skoncování s národním dotačním byznysem méně peněz na zadržování vody v krajině, sport i opravy silnic. Rukopis Fialovy vlády už známe. Čekat na lepší vládu až do sněmovních voleb je ale luxus, který si dovolit nemůžeme. Proč jsou krajské volby důležité?

Přestože si volby do krajských zastupitelstev cestu k srdcím voličů ani po dvou dekádách nenašly, opravdové krize nám už ukázaly, jak důležitou roli v nich mohou kraje sehrát. Třeba v roce 2020. Tehdy byl celý svět sevřen v covidové nejistotě, nikdo se do ničeho nepouštěl a ekonomika padala. A v tu chvíli většina krajů pomohla a do tolik potřebných a nedostatkových investic uvolnila obrovskou část svých zůstatků na účtech.

Svůj investiční potenciál tehdy využily na jedničku a výrazně tak za asistence vlády pomohly zmírnit propad naší ekonomiky. Kromě toho aktivně vypisovaly grantové programy pro nejzasaženější podnikatele z oblasti cestovního ruchu, kultury nebo pohostinství, nabízely podnikům výhodné půjčky, rozvážely léky, potraviny nebo vakcíny.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



A podobnou pomoc potřebuje velká část našich občanů i celá ekonomika od svých hejtmanů i dnes. Fialova vláda daňovým balíčkem připravila rodiny s dětmi, firmy i živnostníky o 73 miliard ročně, každému důchodci vzala v době enormního zdražování přes 1 000 Kč měsíčně a místo slibovaného zatočení s národním dotačním byznysem sebrala desítky miliard na silnice, školy a školky, startovací byty, sport a kroužky pro děti, výstavbu domovů pro seniory nebo třeba na regionální školství.

Nejdražší elektřina na kontinentu, propad reálných mezd šest let nazpátek, nejpomalejší návrat na předcovidovou úroveň z celé evropské sedmadvacítky. To je realita, se kterou Češi zápasí každý den. Čekat na lepší vládu až do sněmovních voleb je luxus, který si naše země dovolit nemůže.

Zůstatky na účtech krajů ve výši 103 miliard jsou sice na první pohled fajn, ale rostoucí počet krajů s nevyužitým investičním potenciálem ukazuje na jediné: peníze daňových poplatníků by mohly být využity lépe. Právě teď nastal ten správný čas, aby kraje dočasně zastoupily selhávající a macešsky chovající se stát.

V kompetenci krajů totiž může být jak finanční pomoc učitelům, zdravotníkům nebo pracovníkům v sociálních službách, tak třeba finanční pomoc seniorům nebo alespoň senior taxi. Dobrý hejtman nebude přihlížet, jak se talentované děti vzdávají kroužků, ale potřebným rodinám na kroužky přispěje. A samozřejmě pošle peníze tam, kde je vláda vzala. Třeba na výstavbu domovů pro seniory, startovacích bytů nebo školek. Kdy jindy než v době, kdy celá čtvrtina investic státu směřuje na zbrojení, se motorem chřadnoucí ekonomiky musí stát krajské investice?

Kraj přece není jen rozlehlá budova na náměstí v krajském městě. Kraj jsou především lidé, kteří v něm žijí. A ti mají právo očekávat, že jim hejtman s miliardami na účtech alespoň částečně vrátí, co jim vláda vzala. Alespoň do doby, než přijde vláda lepší.

(psáno pro MF Dnes)