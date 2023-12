Schillerová (ANO): Můžeme otočit směr, kterým se Evropa už mnoho let valí

reklama

Vážení přátelé, 2+0+2+4=8. Přicházející rok bude ve znamení osmičky a pokud má mít astrologie jen trošičku pravdu, pak to znamená, že budeme budovat, pracovat a tvořit. A ještě jednu věc budeme dělat. Bojovat. Rok 2024, rok osmičky, je zároveň rokem Saturna. Je to boj za něco lepšího, za obnovu. Je to hrdý a odvážný boj. Není motivovaný strachem, ale chutí přijmout výzvu. A víte, co říkají v Indii? Že Saturn je pánem Karmy a spravedlnosti. V roce 2024 by se každému mělo dostat, co si zaslouží.

Uvidíme, jak se moudrost astrologů projeví v politice. Uprostřed roku, který má být rokem spravedlnosti a osvobození, budou evropské volby. Bude to 7. a 8. června v pátek a sobotu. Tehdy můžeme otočit směr, kterým se Evropa už mnoho let valí. V krátkém okénku dvou dní získáme svobodu určit, kdo bude řídit náš kus světa dalších 5 let. Astrologie říká, že tentokrát to bude skutečná svoboda a že dostaneme sílu něco důležitého změnit. Takže to, přátelé, pojďme vyzkoušet. Zafunguje karma? Odejdou ti, kteří si své místo nezaslouží?

Rok Saturna začíná v pondělí. Já mám ale své novoroční předsevzetí ujasněné už dlouho. Budu za Vás bojovat stejně tvrdě jako doposud, a ještě k tomu posilněná nadějí, že nám Saturn slibuje osvobozující změnu.

Užijte si Silvestr s lidmi, které milujete. Na rok 2024 se těším, i když bude těžký.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



