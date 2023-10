Schillerová (ANO): Největším úspěchem premiéra Fialy je, že nejsme Francouzi

reklama

Vážení přátelé, Petr Fiala nám představil 70 úspěchů své vlády. A víte, jaký je ten jeho úplně největší úspěch? Že nejsme Francouzi. Jinak by mu už dávno pochodovali důchodci v jednom šiku s mladými maminkami a živnostníky s řehtačkami pod okny Úřadu vlády. Zemědělci by s traktory zablokovali Nuselák a oranžové vesty by zaplnily Letnou i Václavák najednou. Jenže jsme Češi a překousneme spoustu věcí. Snad je to naše skromnost a mírnost.

Petr Fiala moc nechodí mezi obyčejné lidi. Když se ale nedávno odvážil do svého rodného Brna na Strojírenský veletrh, pořádně to schytal i od našich průmyslníků. Přímo na pódiu hned vedle něj zástupce Svazu průmyslu a dopravy natvrdo řekl, že vláda netuší, co se děje. „Nespravedlnost, neznalost, nepochopení.“ Tohle byla slova, která pro pana premiéra měli špičkoví podnikatelé, zatímco on se koukal do mobilu a nervózně se tahal za kravatu.

Ani ne o týden později už byl zase v bezpečí. Hezky za řečnickým pultíkem ve Sněmovně. Tam je ve svém živlu. Tam k němu nedoléhají hlasy lidí z praxe a lidí, kteří každý den bojují o chleba. Tam se může obklopit jen svými vyvolenými, pro které nechal vytvořit nová pracovní místa. Využil naše hlasování o nedůvěře vládě, aby přečetl několik stran, které mu napsali poradci. Téma? Údajných 70 úspěchů jeho vlády za uplynulé 2 roky.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně

Kontrolní otázka pro Vás, kdo jste to neviděli. Uhodnete, co následovalo za slovy „Jako první chci zmínit?“ Myslím, že neuhodnete, protože je to něco tak nehorázného, že to slušného člověka prostě nenapadne. Pan premiér ze všech těch 70 věcí, které mu poradci předložili, jako první vybral silnice, dálnice a obchvaty, které postavila naše vláda a které se za nás vyprojektovaly. Dokonce si dovolil jmenovat naše konkrétní stavby a počet kilometrů, které jsme rozestavěli a jeho vládě připravili. „Je to rekordní číslo,“ řekl pan Fiala. A měl pravdu. Opravdu jsme rekordně rozjeli stavby. Fialův ministr dopravy se má kde fotit a přestřihávat pásky.

Nevím, kolik novinářů si tohle uvědomuje, respektive chce si přiznat. Když měl premiér pětikoalice říct tu nejlepší věc, tu největší pecku na začátek, vybral si projekty ANO.

O něco dál se zase pochlubil tím, že jiné projekty ANO zničil: „Zrušili jsme EET.“ To je opravdu skvělé. Znamená to, že pan premiér Fiala je schopný označit za úspěch i roční únik na daních 22 miliard.

Každého napadne slovo sprosťárna. Co bychom ale čekali od člověka, který s lehkým úsměvem tvrdí v televizi, že daňový balíček bude mít na průměrnou českou rodinu dopad „několik stovek korun,“ zatímco mu moderátor jasně ukazuje, že to budou desítky tisíc.

Petr Fiala. Premiér, kterému stačí k spokojenosti, že má 108 poslanců ve Sněmovně, i když za jejími dveřmi mu věří jen 2 procenta národa. Takovému dva roky na sebereflexi stačit nebudou.

