Schillerová (ANO): Peníze pro sebe a svoje kamarády už má ministr Stanjura připraveny

Vážení přátelé, trápí vás vysoké ceny? Nevycházíte s penězi, jak byste chtěli? Tak na to je snadné řešení. Zvyšte si plat! Tedy samozřejmě pokud patříte mezi poslance koalice Parlamentu České republiky. Těm stačí zvednout ruku. Vy ostatní z 10 999 355 obyvatel této země, kteří nemáte „zákonodárné“ schopnosti, si mávejte rukou, jak chcete. Dostanete za to maximálně práci navíc.

Upřímně, zastavuje se mi mozek pokaždé, když slyším tuto větu: „Politici koalice si chtějí zvednout platy o 14 procent.“ Jde k tomu vůbec něco říct? Může člověk udělat něco jiného, než vytřeštit oči, mávnout rukou, ironicky se zasmát? Ti stejní politici, kteří způsobili největší propad životní úrovně ze všech národů na světě? Ti politici, kteří znehodnotili mzdy v České republice o 25 procent? Za tohle chtějí poslanci koalice zvednout mzdu o 14 tisíc měsíčně a pan Fiala o 37 tisíc měsíčně?

Už teď je Fialova vláda nejméně oblíbená v dějinách České republiky. Volby jsou za rohem a oni takhle plivnou do tváře všem. Co to má za logiku? Neptám se z morálního hlediska, to ani nejde. Ptám se ryze prakticky, proč se takhle odkopali. Dosud jsme věděli, že jsou to asociálové, teď už víme najisto, že jsou to papaláši. Rozhodli se vyměnit poslední zbytky cti za pár tisíc měsíčně. Proč?

Mám asi odpověď. A ta odpověď je smutná. Myslím, že si vládní poslanci balí kufry na odchod do opozice a snaží se narychlo přibalit i něco, co jim nepatří.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Oni moc dobře ví, že poslanecký plat budou brát i v opozici, nemusí sedět ve vládě. O ten plat jde, že? Takový pan Stanjura nebo Rakušan tuší, že i kdyby se jejich strany dostaly příště do parlamentu s odřenýma ušima, oni tam sedět určitě budou. Jsou totiž na vrcholku potravního řetězce svých stran. Schválně si vynásobte těch 14 tisíc, co by měli rádi navíc, dvanácti měsíci a čtyřmi roky, které trvá jedno volební období. Výsledek je bonus 672 000 korun. Nebo třeba 1 344 000 korun pro toho, kdo se udrží do dalšího kola.

Proto to dělají. Je to jejich únikový plán, který funguje za všech okolností.

Anketa Jakou měsíční apanáž by měla dostávat manželka prezidenta České republiky? 0 Kč 97% 1 - 10 000 Kč 1% 10 001 - 40 000 Kč 0% 40 001 - 80 000 Kč 2% Více 0% hlasovalo: 11997 lidí

Ze všech nejvíc teď hraje vabank pan Marian Jurečka. Byl to on, kdo přinesl do Sněmovny návrh na mozekrvoucí zvýšení platů. Pokud by se v příštích volbách rozpadlo SPOLU, jeho strana by se už do Sněmovny nedostala a nepomohlo by mu, že je v ní nahoře. Možná proto na sebe vzal tuhle špinavou práci.

Je úplně jasné, že nemorální a neobhajitelné zvyšování platů politiků není sóloakce Jurečky. Ministr financí Stanjura to dopředu připravil. Když se totiž podíváte do jeho návrhu rozpočtu na příští rok, peníze pro sebe a svoje kamarády tam už má připraveny. Stačí si to jen formálně protlačit hlasováním ve Sněmovně.

Vypadá to, že pan Jurečka si zvykl pracovat jako pašerák pro pana Stanjuru. Minulý rok to byl právě Jurečka, kdo tlačil snížení valorizace důchodů. A když byste se tehdy podívali do Stanjurova návrhu rozpočtu, viděli byste, že tam skutečně peníze na spravedlivé navýšení důchodů nejsou.

Historie nás poučila, jak funguje koalice. Stanjura nedal do rozpočtu peníze na důchody, Jurečka o tom věděl, ale do poslední chvíle sliboval seniorům, že své peníze dostanou. Dokud neskončily prezidentské volby. Rakušan zase letos moc dobře věděl, že Stanjura nemá v rozpočtu peníze na zvýšení platů policistů a hasičů. Přesto do poslední chvíle sliboval, že je zvedne o 10 procent. Než skončily krajské volby.

A ještě jedna zajímavost. Stanjurův rozpočet na příští rok v sobě poprvé v dějinách nemá peníze na opravu krajských silnic a mostů. Že by trest voličům, díky nimž ANO totálně zválcovalo koalici v krajských volbách? Už bych se nedivila ničemu.

Dámy a pánové, nechtěla jsem vám tímhle příspěvkem zkazit víkend. Jen vysvětlit, jak to funguje. Zároveň vás chci ubezpečit, že pokud se poslanci koalice rozhodnou doopravdy protlačit zvýšení svých platů, vytvoříme jim pekelnou uličku hanby. Na to se spolehněte.

Krásný víkend.