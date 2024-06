Schillerová (ANO): Petr Fiala nejenže nepochopil, proč prohrál, ale nechápe ani, ŽE prohrál

Vážení přátelé, na téhle malé kyselé okurce teď panu Fialovi vysvětlím, proč prohrál volby. Právě jsem ji vytáhla z úplně obyčejné sklenice za 91 korun. Přesně tak, 91 korun za hromádku kyselých okurek, která naráz zmizí během rodinného oběda. Už jen za tohle by měla padnout vláda. Nemyslím to jako vtip, mluví ze mě zkušenost ministryně financí.

Aby úplně obyčejné věci stály dvakrát víc než před dvěma roky, musela vláda něco naprosto kardinálně pohnojit. To říká selský rozum, a spousta voličů před týdnem ukázala, že ten selský rozum má. Jediný, kdo stále nechápe, co se děje, je Petr Fiala. On nejenže nepochopil, proč prohrál, ale nechápe ani, ŽE prohrál.

Celý trojslepenec SPOLU získal méně europoslanců než naše jediné hnutí ANO. „Byly tyto volby referendem o vládě?“ zeptal se moderátor pana Fialy. „Nebyly,“ odpověděl mu premiér s falešností, kterou stále víc normálních lidí už nedokáže snést. Už moc dobře známe ten tón Fialova hlasu, když říká, že prohrané volby nejsou prohrané. Že brutální inflace není inflace. Že zadřená ekonomika není zadřená. Tahle faleš už hraničí s šílenstvím.

Bez legrace. Předvčerejškem se na Fialu rozkřičel z davu podnikatel, že kvůli katastrofální ekonomické politice téhle vlády jeho firma krachuje a on musí mít druhou práci, aby přežil. A že mu teď ještě přišel nedoplatek za energie 70 tisíc. „Vy nekrachujete,“ odpověděl mu Fiala. To už pánovi mohl klidně říct: „Vy neexistujete.“ Vyšlo by to na stejno.

Hned po volbách, které prohrál, si dal Fiala na sítě dlouhatánský status, aby to nevypadalo, že prohrál. Jeho metoda? Podestlal tuhle obří lež spoustou menších. Schválně si je projděte spolu se mnou a nebojte se, nebude to nuda, spíš drama o muži, který udělá všechno pro to, aby utekl před skutečností.

Zatímco česká ekonomika jako jediná na světě je na tom hůř než před covidem, napíše Fiala: „Ukázali jsme, že umíme věci měnit k lepšímu.“ Zatímco jeho vláda udělala za tři roky vyšší dluh než hnutí ANO za osm let včetně dvou let covidu, Fiala píše: „Snížili jsme deficit státního rozpočtu.“ Zatímco zaměstnanci na stavebních úřadech panikaří a dávají výpovědi, protože pětikoalice rozložila stavební zákon, Fiala píše: „Digitalizujeme státní správu.“ Zatímco inflace dál roste a v součtu za dva a půl roku překročila 30 procent, píše Fiala: „Zkrotili jsme inflaci.“ Zatímco ředitelé škol po celé zemi propouští kuchařky, asistenty a školníky, píše Fiala: „Měníme vzdělávání.“ Tohle jediné není přímá lež, jelikož sebrat peníze školám je skutečně změna oproti ANO. Ke konci svého statusu se Fiala ještě pochlubí stavbou silnic a dálnic, z nichž naprosto všechny jsme mu rozestavěli my.

Mě jako bývalou ministryni financí nepřestane fascinovat Fialova sebechvála nad „zkrocenou inflací.“ Zopakuju vám to znovu, pane premiére. Dopustil jste takovou inflaci, že obyčejná sklenice okurek stojí 91 korun. A teď se chlubíte národu tím, že na konci roku bude stát jen 93 korun a ne 182 korun. To je totiž ta vaše „zkrocená inflace.“

Pane Fialo, novináři se vás už stále častěji ptají na vaše chyby. Zkuste alespoň jednou jedinkrát nějakou přiznat. Doteď jste nepřiznal ani Ň.

Není důstojné dělat hloupého. Jako kdybyste nevěděl, co národ chce. A pokud to opravdu nevíte, já vám to řeknu. Národ chce PRAVDU. Bez pravdy se totiž nedá dýchat. Když premiér neustále lže, dusí se celý národ. Teď v evropských volbách se nám podařilo otevřít alespoň na větračku. Doufám, že příští rok už vyvětráme všemi křídly.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



