Schillerová (ANO): Prostě se trošku porcovalo a my jsme na to museli reagovat

Děkuji, pane místopředsedo. Já jenom krátce, já tu debatu ukončím.

Já si myslím, že pokračujme dál, ať se tady nezdržujeme. Jde o to, že pan ministr prostřednictvím pana místopředsedy přišel na rozpočtový výbor a férově řekl, že 1,8 miliardy vezmou z vládní rozpočtové rezervy, tam jsme si technicky vyjasnili, že tím pádem tam zbývá něco 1,1 tak, aby byly hlasovatelné návrhy a neklesly vlastně pod zákonnou povinnost, která je 0,3 % celkových výdajů.

Takže my jsme to upravili, nicméně pak jsme se z tiskové konference, dovodili z tiskové konference, ono to nebylo úplně jasné, ale mně bylo jasné, že to není odkud (jinde) vzít, že to bude ještě miliarda, takže jsme to zase předělávali podruhé. Takže o to tady jde, že prostě se to trošku porcovalo a my jsme na to museli reagovat, protože nám jde o to, aby Sněmovna se postavila nějak k našim pozměňovacím návrhům a nechceme, aby zůstaly nehlasovatelné. Ale samozřejmě, že by nehlasovatelné byly, pokud by se bralo z vládní rozpočtové rezervy, zasahovalo do té zákonné výše.

Takže Patrik Nacher chtěl upozornit na to, že my jsme tady několikrát předělávali balík pozměňovacích návrhů, abychom dosáhli hlasovatelnosti, přičemž na 1,8 (nesrozumitelné) nás férově upozornil, o 1 miliardě jsme se dozvěděli z tiskové konference a to je celé. Já si myslím, že asi bych tu debatu, jestli mohu, dál ne (nerozvíjela?), ať pokračujeme.

Děkuji.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



