Schillerová (ANO): Stanjura se pokusil obrat lidi o dalších 13 miliard korun

Vážení přátelé, skončily Dny lidí dobré vůle, které jsme slavili na Velehradu. Mše v bazilice byla nádherná, stejně jako celé slavnosti na počest Cyrila a Metoděje. Původně jsem chtěla napsat, že Dny dobré vůle nikdy neskončily, protože dobrý člověk svou dobrou vůli nikdy nevyčerpá a vždy nějakou vůči druhému najde. No jo, ale co když je tím druhým člověkem ministr financí Zbyněk Stanjura? Kolik dobré vůle už jsme na něj vyplýtvali, aby znovu přišel s nějakou lumpárnou? A zrovna takhle o prázdninách.

Slovo lumpárna zdůrazňuji. Na rozdíl od chyby její pachatel vždy moc dobře ví, co dělá a snaží se to maskovat. Stanjura si pro svou nejnovější lumpárnu vybral začátek prázdnin, kdy už se skoro nikomu nechce řešit politika. I novináři radši přemýšlí, kolik jim zbývá místa v autě před cestou do Chorvatska, než aby se soustředili na přešlapy Fialovy vlády. A právě v tuhle dobu se objevil jeden malinký, nenápadný paragraf připojený k novele zákona o účetnictví. Přišlo s ním Stanjurovo ministerstvo financí.

A teď dobře čtěte.

Tím paragrafem se Stanjura pokusil obrat lidi o dalších 13 miliard korun. Doufal, že si toho nikdo nevšimne, ale měl smůlu. Já se totiž dívám úplně na všechno, s čím tento vypečený pán přichází. Už ho znám a vím, že dobrá vůle na něj neplatí, jen tvrdá reakce, a tak jsem ho okamžitě napálila v diskusním pořadu a pak znovu na tiskovce.

Stanjura zkusil svým nenápadným paragrafem zdanit lidi, kteří prodávají svou nemovitost. Doteď, když Vám kromě vlastního bydlení patřil ještě nějaký byt, dům, políčko nebo zahrádka alespoň 10 let, nemuseli jste při jejich prodeji platit daň z příjmu. Stanjura si ale vymyslel záminku, jak se dostat k Vašim penězům. Podle jeho paragrafu by stačilo, abyste za těch 10 let jednou jedinkrát ten byt nebo garáž někomu pronajali a máte smůlu. Velikou smůlu by měli i živnostníci, kteří mají provozovnu napsanou na své trvalé bydliště.

Tohle je ta zvrácená logika ODS. Trestat lidi, kteří zdědili byt po babičce a nechtějí ho nechat ležet ladem, dokud se nerozhodnou, co s ním dál. A skuteční boháči? Ti jsou opět z obliga. Když se totiž někdo živí pronajímáním desítek a stovek bytů, stejně neuvažuje o tom, že by svou zlatou husu prodával.

Panu Stanjurovi jsem dala okamžitě přes prsty a on se stáhl. Prý to byla jen taková chyba a on o novém paragrafu vůbec nic nevěděl. Úžasné vysvětlení, přátelé! Ministr financí nám všem říká, že netuší, co se děje v jeho vlastním baráku na adrese Letenská 15. Jenže to vás, pane Stanjuro, v tom případě vůbec nepotřebujeme. Anebo nám všem lžete. Vyberte si.

Já osobně se kloním k variantě číslo dvě. Opravdu si myslím, že nám pan Stanjura lže. To proto, že se opakuje jeho starý model chování. Nenápadný paragraf v hodnotě 13 miliard připojený k novele zákona, který zdánlivě řeší jiné věci. Je to jako přes kopírák s loňským případem. Tehdy jsme odhalili Stanjurův přílepek o hypotékách v novele o důchodovém spoření. Stanjura zkusil propašovat pokutu pro všechny lidi, kteří chtějí předčasně splatit hypotéku. Banky by si díky tomu přišly až na 2 procenta ze zbývající částky. Rozjeli jsme mediální bouři, ale i tak si nakonec Stanjura prosadil „alespoň“ 1 procento ve prospěch bank a na úkor obyčejných lidí.

A rok předtím? Tehdy zase lidi z ODS lobbovali za loterijní byznys. Hezky potichoučku přilepili k Stanjurovu daňovému balíčku snížení daně z 35 na 23 procent. Tím by připravili státní kasu o 1,4 miliardy korun. Stanjura to hájil zuby nehty. Nakonec jsme je udolali. Ta sprosťárna bila do očí už moc, a oni se lekli. A mimochodem, byli jsme to my, kdo předtím hazardu daně zvýšil a kdo vyhnal blikající bedny z českých restaurací a barů.

Pane Stanjuro, právě jsem popsala, jak už třetím rokem zneužíváte důvěru a dobrou vůli českých voličů. Příští rok u voleb zjistíte, kolik dobré vůle pro vás ještě mají nazbyt.

A Vy, vážení přátelé, si nenechte zkazit náladu na začátku prázdnin. Vypadá to, že tuhle Stanjurovu lumpárnu jsme odchytili včas. Slibuji Vám, že nepřestanu pana ministra financí sledovat, ani když budou ostatní na pláži.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



