Schillerová (ANO): Všichni chceme věřit, že konflikt co nejdříve skončí

Dámy a pánové,

je těžké cokoliv říkat po projevu pana prezidenta Zelenského. Ta slova byla silná. A já si navíc moc dobře uvědomuji, že to nejsou jen slova, ale i realita, se kterou musí celá Ukrajina v posledních měsících žít.

Dovolte ale, abych se vrátila na chvilku na úplný začátek války. Na to, co dnes bývá opomíjeno. Ráda bych totiž panu prezidentovi poděkovala za jeho odvahu, protože se ukázal jako skutečný lídr své země. A právě on má velký podíl na tom, že Ukrajina odolala té první vlně šílené ruské agrese. Pokud si vzpomenete, tak na začátku války některá média psala, že válka bude rychlá, a ruský agresor rychle dosáhne svého cíle, ať už měl být jakýkoliv. Ale pak se objevil prezident Zelenskyj. Vystupoval rozhodně, dodával svým lidem odvahu a politikům se stal vzorem. Byl to on, který celému světu ukázal, že Ukrajinci jsou odhodláni bojovat za svou zemi. Ale musím dodat, že stejně jako on, si naše uznání zaslouží všichni Ukrajinci, kteří musí každý den dokazovat svojí odvahu a hrdinství.

Jsem hrdá na lidi, na naše spoluobčany, kteří spontánně, okamžitě pomohli Ukrajincům, kteří prchali před válkou. Bylo to obrovské vzepětí. Nepřekvapilo mě to. Podobnou vlnu sounáležitosti jsme viděli před dvěma roky, i když to byla zcela jiná situace. Tentokrát to bylo hnané touhou po moci a do značné míry i naší historickou zkušeností. Řada lidí si dodnes v sobě nese nespravedlnost a křivdu let 1938 a 1968. Navíc s tím rokem 1968 má současná situace jedno společné jméno - agresora. Chtěla bych říct, že jsem ráda, že to byli právě naši lidé, kteří ukázali s Ukrajinou obrovskou solidaritu, ať už pomocí uprchlíkům, pomocí ukrajinské armádě, ale samozřejmě humanitární pomocí.

Všichni chceme věřit, že konflikt co nejdříve skončí. Všichni si přejeme, aby Ukrajina opět žila v míru a mohla začít obnova ruskou agresí poničené země. Pomáhat Ukrajině budeme i dál. Vždyť jsme vládu v této její snaze jako největší opoziční klub opakovaně podpořili. Ale je třeba souběžně s tím i hledat diplomatická řešení. Jednat, jednat, jednat. Celá Evropa musí jednat, pokud nechceme, aby válka trvala roky, měli bychom si přestat myslet, že jen vojenská síla konflikt ukončí. Panu prezidentovi, ale celé Ukrajině přeji opravdu hodně sil, a aby je odhodlání a odvaha neopouštěla.

Děkuji vám.

