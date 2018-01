Sečkár (Svobodní): Grrr! Další Protivná Regulace

Svým způsobem na naší eurokomisařce oceňuju, že si vůbec našla čas, aby na stránkách deníku Metro obhajovala novou euroregulaci Obecné nařízení na ochranu osobních údajů známou spíše pod zkratkou GDPR. Asi to stejně jako všichni ostatní v Evropské komisi myslí „dobře“ a vážně upřímně věří, že pomocí nové směrnice zase o něco vylepší život Evropanům, kteří jí za to budou vděční.

Co však GDPR znamená v praxi? To jsem doteď nebyl schopen dešifrovat. Co je to „vypracování posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA)„? Co je to „jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO)„? Jak přesně mi pomůže, že si s tím bude muset úplně každá firma a organizace lámat hlavu a hledat někoho, kdo to chápe? Proč se mě nikdo nezeptal, než to mým jménem zavedl? Vidím jen bruselské úřednické ptydepe a jenom další byrokracii pro byrokracii. Informační stránky gdpr.cz samy přiznávají, že „uplatnění principu zodpovědnosti bude představovat pro podnikatele nemalé časové a finanční investice.“ Tedy další trest pro ty, kdo se na rozdíl od paní Jourové a jim podobných architektů lepšího světa stále ještě chtějí živit vlastní prací. Je zřejmě důležité házet jim klacky pod nohy, aby je to přešlo.

Ing. Alois Sečkár Svobodní

Volby za námi, práce před námi...

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Budou tedy vznikat stohy zbytečných dokumentů, vypálí se na tom tisíce zbytečných hodin a vzniknou tisíce zbytečných pracovních míst. Vyšší náklady pocítíme úplně všichni v cenách zboží a služeb. Jen dozorové státní orgány budou mít pré, když budou moci běhat a hledat kohokoliv, kdo by se dal za porušování nesmyslných nařízení pokutovat. Další palčivý problém evropské civilizace bude konečně vyřešen.

Prosím, už dost.

Psali jsme: Sečkár (Svobodní): Prezidentské volby – povolební kocovina Sečkár (Svobodní): Jak (ne)zemřela spravedlnost v ČR Sečkár (Svobodní): Zbraně v České republice nechceme Sečkár (Svobodní): Řešení "problému" Uber je jednoduché - liberalizace podmínek pro přepravní služby

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV