Šedlbauer (ZpL): Tři nová liberecká parkoviště – všechna v parcích

„Jde o symbolickou ukázku toho, jak obtížný problém představuje pro vedení města pochopit dramatickou proměnu světa v současnosti. Jejich ekologický cit se zastaví na třídění odpadků, ale systémové změny nechápou. Zahlcování centra města automobily tak vnímají jako danou nutnost, které je třeba jít vstříc budováním nových parkovišť“, konstatuje zastupitel Jindřich Felcman.

Asi nejbizarnější je záměr záboru parku u Liebigova paláce. Jde o tzv. park VOČA, který si v nedávné době dali do pořádku studenti z Parlamentu mladých za poměrně rozsáhlé finanční podpory města. Teď je zde prý ale nutné dle náměstka Šolce vybudovat parkovací místa pro návštěvníky Liebigova paláce, který bude rekonstruován. „Náměstek Šolc tuto nutnost alibisticky svádí na požadavky právních předpisů. Při rekonstrukci starých budov v centrech měst je ale naprosto běžné, že se z normových požadavků na parkovací místa udělují výjimky. Vyžaduje to jen iniciativu ze strany města. Udělat parkoviště na čerstvě opraveném komunitním parku, který je součástí centrálního parku kolem libereckého zámku, je zločin“, říká Josef Šedlbauer.



„Vedení města plánuje vytvořit na Rybníčku náplavku u Nisy. Nicméně není schopné si představit, že by tím zmizelo těch pár parkovacích míst na Rybníčku, tudíž se bude vedle náplavky vymezovat nová parkovací plocha na zeleni,“ popisuje Jindřich Felcman druhý záměr.

Plán na parkovací dům nad ulicí Fibichova u univerzitního areálu vede ke zničení části udržovaného lesoparku, kde se nachází dětské hřiště a hřiště pro workout. Josef Šedlbauer shrnuje: „Parkování návštěvníků ZOO lze řešit jejich usměrněním na existující parkoviště. Problém s parkováním pro ZOO totiž nastává jen o některých víkendech a v létě, kdy jsou zase existující parkoviště kolem univerzity prázdná.“

„Vedení města zatím nedokázalo překročit svůj stín. Na podněty týkající se hlubokých ekologických problémů sice vstřícně přikyvují, ovšem při reálné správě města stále lpí na řešeních z minulého století. To už si nemůžeme dovolit,“ uzavírá J. Šedlbauer.

Psali jsme: Židek (ODS): Místo Lesáku Bahňák. Hodně drahá kampaň Babiše vypískali v Liberci. Celý víkend mi chodily podpůrné zprávy, tvrdí Změna: Kauza BusLine přinesla důkazy o propojení politiky a byznysu v Liberci i v Libereckém kraji Kocumová (LOL!): Kdo všechno mohl zabránit tunelování dopravního podniku?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV