Senátor Bek: Sucho v ČR dosáhlo historicky unikátních rozměrů

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych z tohoto místa krátce podpořil základní klimatické cíle, které jsou v Green Deal obsaženy. Možná bychom měli raději mluvit o zeleném údělu než o zelené dohodě, protože slovo Deal znamená obojí a možná by část výhrad byla menší. Já myslím, že docela šťastnou shodou okolností, přestože okolnosti vlastně nejsou samy o sobě šťastné, že dnes máme na stole Green Deal zprávu o životním prostředí v ČR a také nejnovější zprávy o tom, že sucho v ČR dosáhlo historicky unikátních rozměrů. Já myslím, že tyhle 3 věci patří do společného rámce debaty. A já bych moc vyzýval k tomu, aby všichni, kdo budou do debaty vstupovat, aby dokument četli pozorně. Možná bychom zjistili, že je v něm velmi rozsáhlá část věnovaná těm vztahům se zbytkem světa. Že kritika mířící na to, že Evropská unie sama o sobě si stanovuje cíle bez ohledu na zbytek světa, není úplně oprávněná, protože podstatná část dokumentu je věnována otázkám toho, jak ovlivnit i naše partnery mimo Evropskou unii při dosahování těchto cílů. Ale já bych chtěl hlavně zdůraznit to, že celá debata dnes probíhá vlastně ve velmi raném stadiu přípravy celého toho rámce.

Ten Green Deal z pohledu strategického plánování je možná nějakou formulací vize a základních cílů, ale tak jak to v strategickém chodí, navázat musí stanovení jednotlivých priorit a měřitelných indikátorů a strategií k dosažení těch cílů. Konec konců v předmluvě k tomu Green Deal jsou inzerovány další strategie jako průmyslová strategie, která by měla být předložena během letošního roku. A myslím si, že celá řada otázek, které právem senátoři vznáší nebo veřejnost vznáší, musí být zodpovězeny v dalších navazujících dokumentech, zatímco teď vlastně se pohybujeme spíš v rovině obecné politické deklarace základních cílů. Také bych chtěl zdůraznit to, že nepochybně dojde k modifikaci rámce pod vlivem koronavirové krize. To je myslím všem partnerům v té debatě jasné a nemá snad smysl ani teď lpět na formulacích z minulého roku, protože tváří v tvář nové situaci nepochybně musí dojít ke změnám a je to legitimní požadavek, jehož jsou si asi všichni aktéři dobře vědomi. A ještě bych chtěl poznamenat v obecnější rovině to, že debata o vyváženosti mitigace a adaptace, tedy mírnění důsledků klimatické změny a přizpůsobování, je samozřejmě složitá a měla by být co nejvíce opřena o ekonomické argumenty, které není úplně snadné dát na stůl.

Ale polemizoval bych s názorem, že můžeme úplně vynechat mitigaci, úplně se vzdát toho zmírňování a spolehnout jenom na to, že se přizpůsobíme. Ty náklady na to přizpůsobení by mohly být astronomické a myslím si, že rozumnou cestou je prostě hledání balance mezi oběma těmito principy. Takže podporuji to, abychom vstřícně hleděli k tomu základnímu nastavení těch cílů, protože to je rozumné, opírá se o velkou shodu vědecké obce, klimatický panel, zprávy o oteplení o 1,5 stupně a podobné velmi podrobné analytické dokumenty, ale s velkou pozorností potom debatovali o konkrétních nástrojích a stanovených cílech pro jednotlivé oblasti, to je nepochybně na místě. A tam se dokáži ztotožnit i s řadou návrhů kolegů, které byly předloženy v téhle té debatě. Děkuji za pozornost.

