Senátor Canov: Byl to výsledek snahy odpolitizování veřejnoprávní televize

Vážený pane předsedo, vážení kolegové, kolegyně, já jsem dnes vůbec nepočítal s tím, že budu vystupovat. Taky proto nemám tu svoji převlékací roušku. Ale já si nemůžu pomoct.

Tady máme ten bod II, kde žádá komise Senátu odložení volby do vyjasnění pochybností splnění zákonných podmínek navrhujících organizací. Ty navrhující organizace se dostaly do zákona v roce 2001. Po televizní krizi. Byl to výsledek snahy odpolitizování veřejnoprávní televize a příslušný paragraf zní takto.

§ 4 odst. 2: Návrhy kandidátů na členy rady předkládají Poslanecké sněmovně organizace a sdružení, představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy. Vlastně kdokoli. Kterákoli organizace může návrh přijmout. Není tam slovo významné. Nic takového tam není.

Navíc v zákoně není vůbec uvedeno dál nikde, že by někdo byl oprávněn posuzovat, jestli ta organizace je organizací nebo podobně. Já jsem si našel, když se teď toto dostalo během pléna na pořad, že na serveru Hlídací pes je uvedeno, že u těch 12 finalistů, tak u 7 tam jsou věci, že navrhující organizace nezveřejnily v rejstříku informace o svém hospodaření. To jim zákon nařizuje pod sankcí 100 tisíc korun. Dobře, pokud to nezveřejňují, dostanou sankci 100 tisíc korun. Dokud existují, tak to nemá nic společného s jejich právem kohokoli navrhnout. Navrhnout může skutečně kdokoli kohokoli.

Ten problém, co nastal, byl v tom výboru, koho vybrali z těch kandidátů. Já si nemůžu pomoct. Není co vyjasńovat. Vyjasnění pochybností o splnění zákonných podmínek navrhujících organizací... Žádné zákonné podmínky neexistují. Nemůžou tam být pochybnost o něčem... Opravdu to může navrhnout jakákoli organizace, kdo tam je napsaný. Je mi líto, ale já se pod tento bod II podepsat nemůžu, protože podobně já jsem podporoval tehdy tu stížnost na porušení zákona u výběru té komise. Tam jsem to viděl. Tady vidím pravý opak. Tady není o čem pochybovat. Tam žádný zákon být porušen ani nemůže. Jaké zákonné podmínky? Ty organizace nějak existují. To, jestli nemají dané údaje o svém hospodaření nebo něco podobného, to je jedno. Kdokoli může navrhovat kohokoli. Problém je pak dál v tom, kdo se dostal do toho předvýběru. Ale tady je to úplně jedno. Omlouvám se, ale já to tak čtu právnicky. Děkuji.

