Senátor Canov: Je to chyba, že jsme ve federální instituci, která neexistuje

Já vám přečtu jednu citaci nejvyššího státního zástupce pana Pavla Zemana. „Zřizuje se v podstatě instituce, jenž by za normálních okolností fungovala ve federálním systému. Na jednu stranu je to krok správným směrem, na druhou stranu se ale domnívám, že dochází k institucionalizaci federálního prvku do organizace, která federální není. S tím může souviset několik dalších problémů.“ Já si myslím, že podle této citace uhodil pan nejvyšší zástupce hřebíček na hlavičku.

Neexistují Spojené státy evropské, jejichž bychom byli členem, existuje samostatná Česká republika, která je členem Evropské unie. Já osobně si myslím, že zřízení institutu Úřadu evropského veřejného žalobce jde proti tomu. Také zařazení jednotlivých států tam není povinné. Pokud vím, tak je tam přihlášeno 22 států z 28 zemí EU. Proto já se nemůžu přihlásit k podpoře toho sdělení. A to ani s argumentací, že ta směrnice už musí být, když tedy jsme tam přihlášeni. Já si myslím, že bychom tam být neměli. Je to chyba, že jsme ve federální instituci, která neexistuje. Tím myslím ty Spojené státy evropské. To není.

Já jsem se zeptal pana náměstka Fraňka na ÚPV, jestli z toho smíme vystoupit, když jsme se tam dobrovolně přihlásili, tak pan náměstek málem spadl ze židle, ale pak tedy pravil, že asi ano. Takže říkám, že pokud bychom neschválili to zařazení, tak by pak nezbylo vládě, než aby přehodnotila to, že jsme se tam přihlásili. Já nechápu proč. Víte, jak se hodně bojuje o nezávislost státních zástupců, teď budou podřízeni těm jiným, nadřazeným z Úřadu evropského veřejného žalobce. Přitom existuje instituce Eurojust, osobně jsem tam byl z ÚPV, kde spolupracují jednotlivé státy myslím bez problémů.

Takže přestože si nečiním naději, že bych uspěl se svým návrhem, tak nemůžu jinak, než podat návrh na zamítnutí. Děkuji.

