Senátor Canov: Spor, jestli má být matematika povinná, se vede už od roku 1848

Vážený pane ministře, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Jsem strašně rád, že nejsem první, já jsem se toho snad i obával, neboť jsem ty signály od kolegů neměl, ale že jsem několikátý, kdo může prohlásit hrdě, jsem pro povinnou maturitu z matematiky, v mém případě naprosto jednoznačně, tečka. Děkuji za to vystoupení panu kolegovi Kunčarovi, Kosovi kolegovi a pan předseda Vystrčil, to mě potěšilo, že je i předseda Senátu pro povinnou maturitu z matematiky, obzvláště. Než řeknu pár důvodů proč, tak se dovolím zmínit o některém, jako reakci na ty, co už padly. Jak kolega, předseda školského výboru, pan kolega Drahoš, tak kolega Bek, se vyjádřili v tom smyslu, že studenti potřebují jistotu, aby maturita z matematiky, jestli bude nebo nebude a podobně. De iure opak je pravdou, opak je pravdou. V roce 2016 byl přijatý zákon, platný zákon, jenom prostě nastoupil ten rok, a všichni studenti, co šli do prvního ročníku, tak věděli, že budou maturovat z matematiky. Opakuji slovo věděli.

Pokud se schválí navrhovaná novela zákona, tak naopak vlastně nastane porušení stavu, za kterého byli přijati. Kdyby to mělo být opačně, třeba v tom roce 2016, tak nikoho ani nenapadlo, aby to bylo hnedka příští rok, protože by byly porušeny podmínky přijetí. Teďka to nevadí nikomu, jak se zdá, protože dochází k zlehčení, najednou z povinnosti bude výběr, takže to nikdo nenapadne. Ale přesně k tomu docházím. To znamená, bude porušen stav, za kterého byli ti studenti přijati. S výjimkou jenom víceletých gymnázií, kde jsou primární, sekundáni, všichni ti, co šli do čtyřletých studií, šli s tím, že bude povinná maturita z matematiky. Zdůrazňuji, že ta povinná maturita z matematiky je povinná, ovšem jako s výjimkou škol uměleckých, zdravotních a sociální služby nebo jak tam jsou. Kdyby bylo čistě po mém, tak i ty sociální služby a zdravotní by tu maturitu z matematiky povinnou měly. Si myslím, že dělat roztoky a podobně, i tam je matematika, a ne nedůležitá. Ale připravil jsem pozměňovací návrh, už tu byl avizován kolegy, který vlastně, když bude přijat, tak zachová stávající právní stav, co se týká maturity z matematiky.

Stávající právní stav, ten, který byl schválený v roce 2016, a bude zachováno studentům to, co věděli oni a jejich rodiče, když nastupovali na gymnázia. Dále, on to zmínil i pan předseda Vystrčil vůči panu předsedovi školského výboru, argumentace pana předsedy školského výboru, že není pro povinnou maturitu z matematiky z důvodu, že se jedná o jednorázovou zkoušku, no tak to ovšem říká, že ta maturita nemá být vůbec. Jak se to liší někde jinde? To je jednorázová zkouška ve všech předmětech. To mi je sympatičtější názor kolegy Beka, který nezakrývá to, že je pro zrušení maturity jako takové, ale ne to házet na matiku, že ta být jednorázově nemůže, všechno ostatní být nemůže. A pak mě zaujala poznámka pana ministra, jak by to bylo nespravedlivé nebo špatné vůči těm jazykově nadaným, kteří chtějí mít 3 jazyky, že jo? 3 jazyky chtějí mít, to musí mít asi občanku, že by to mít nemohli. No a jak ty, co jsou na tom technicky?

Já se taky přiznám ke střetu zájmů, zatímco pan předseda Senátu říkal matematika, fyzika, tak já matematika, fyzika, chemie. Jak říkal kdysi jeden můj kolega z gymnázia – trojboj hrůzy. Ano, tak dále. A nemohl jsem maturovat ze všech těchto tří předmětů, to jako nešlo, že jo? Čeština, za mých časů ruština, Pismo Taťány k Oněginu umím dodneška. Tak to byla taková vsuvka. Vemte si, že ono se nejedná jenom o tu matematiku. Ono se totiž jedná o celou přírodní oblast. Gymnázia mají poskytovat všeobecné vzdělání. A pokud nebude povinná zkouška z matematiky, tak, a jako že když není, tak se tomu vyhýbá vlastně část studentů, že vlastně tu přírodovědnou část vůbec nemají. Kdyby bylo na výběr, jestli bude povinná zkouška z matematiky nebo na výběr mezi matematikou a fyzikou nebo na výběr mezi ještě matematikou a chemií, to bych pochopil, ale ne toto odsunutí vlastně celé poloviny vědních oborů prostě bokem, prostě dání pryč. Teď k té samotné matematice. Matematika má význam obrovský. Počínaje vesmírem, konče každodenním životem běžného člověka. S matematikou se každý potkáváme od kolébky do hrobu.

Matematika také proto je na školách od první třídy jako velmi důležitý předmět, je součástí přijímacích zkoušek na střední školy, je to věda všech věd, platná ve všech zemích světa, ve všech státech světa, dokonce v matematické řeči se zanechávají vzkazy mimozemšťanům. A přesto nám nestojí za to, aby byla povinnou zkouškou. Hm, podle mě velmi špatné. Pan kolega Bek tady vzpomínal historický proces, já to asi nevím tak přesně, nicméně vím od naší legislativy, pana Novotného, že od roku 1848 se už vede spor o to, jestli má být matematika povinná. Bohužel řadu období nebyla, že jo? A je to škoda, je to špatně kterékoliv období, co není povinná. A nemyslete, že to není znát, je to znát, znovu opakuji, jde do všech oborů, do všech.

Já jen tak vzpomenu, vzpomeňte si, minulé prezidentské volby, ředitel vnitra, odboru vnitra, pane Henrych, měl počítat hlasy občanů pro jednotlivé kandidáty ze vzorku. V jednom vzorku jich zjistil 5 % chybných podpisů a v druhém vzorku zjistil také 5 % chybných podpisů, tak z toho vypočítal, že bylo 10 % podpisů chybných. Až soud mu musel vysvětlit, že to jako matematicky jaksi nejde. A to, jak všichni diskutující zdůrazňovali na všech možných fórech, se nejednalo o maturitní matematiku, ale o matematiku základní školy. Ty projevy té nelogičnosti a podobně, když to spadne, když to je špatně, to je pak znát a velice. Víte, do teď mě mrzí, že jsem ty papíry ztratil. Jednou se ke mně dostala maturitní písemka z roku 1895. Gymnázium Olomouc. Já si myslím, že teď, kdyby se rozdala, tak tedy nevím, kdo by to udělal. Diferenciální počet a integrální počet úplně tam běžně, jako goniometrické funkce a podobně, to bylo to nejlehčí, tak dané. No nevím.

Zatímco v mnoha oborech jdou nahoru náročnost maturitní zkoušky z matematiky klesá, už víc než těch 100 let. To sto a čtvrt století pořád jde dolů. Ono to má jisté logické vysvětlení. Tehdy v tom roce 1895 maturovalo procento lidí. Za první republiky, Škola základ života, Obecná škola, 5 % populace maturovalo. Teď je to mnohem víc. Tak jde zároveň i ta křivka níže. Nerad bych to popletl, ale pokud si dobře pamatuji, tak paní bývalá ministryně školství Valachová někde uvedla, že aby maturitu z matematiky všichni udělali, tak by bylo potřeba, aby byla lehčí, než jsou přijímací zkoušky na střední školu. No... až tam nám to šlo. Ale tam není vina v těch učitelích, ona existuje nějaká Gaussova křivka, ta se nějak rozděluje. A matematika se nedá takzvaně okecat, tam ta nějaká úroveň musí být.

Ano, kdyby byla povinná zkouška z matematiky, znamenalo by to, že část studentů by byla neúspěšná. No a co? Odpovídalo by to té Gaussově křivce. V tom maximálním možném rozdělení, tak aby aspoň od těch přijímaček na střední školu byla nějaká přidaná hodnota. Jak to říkal kolega Kunčar, no tak by byli v učení ty lidi, prostě by tu maturitu neměli. Vemte si, děkuji za podporu zákona, co jsem já dával pozměňovací návrh ohledně obecní policie, kam se nacpala maturita povinná. Byl jsem pro to, ať to vypadne. Ne, Senát to schválil, poslanci to zařízli, ti samí poslanci, kteří vzápětí schválí tu věc, aby nebyla povinná maturita z matematiky, to znamená, sice tu maturitu jako musí mít podle těch zákonů, a zároveň aby ta maturita byla co nejlehčí, aby nebyla. Ne, maturita má mít nějakou úroveň. A bez matematiky toho základního, no stoupá, když to je to, kvůli čemu se na střední školy, ne kvůli čemu se chodí, ale třeba opravdu to hlavní, to je, já jsem to dával i v té zpravodajské zprávě, jako kdyby se v autoškole odpustily jízdy kvůli tomu, že tam je nejvíc havárií. Jako v kanceláři toho moc nezabije na trenažéru ten zkoušený. No tak to odpustíme, byla by neúspěšnost a tak dále. To má úplně stejnou logiku.

Víte, závěrem, já mám pocit, já jsem si vzpomněl na turkmenského prezidenta Berdimuhamedowa. Totiž tím, že se maturita z matematiky vyřadí, že nebude povinná, se problém nevyřeší. Tím se jenom tváří, že neexistuje. Podobně jako prezident Berdimuhamedow zakázal používat slovo koronaviru, a proto Turkménie a spolu se Severní Koreou doteď nemají jediný případ, tak my si namlouvejme, jak máme vzdělaný a odmaturovaný národ, jen když nebudou moci mít nebo když nebudou mít tu zkoušku z matematiky.

Lžeme si pak sami do kapsy, děkuji za pozornost.

