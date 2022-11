Senátor Čunek: Ověřování znalostí, odbornosti je určitě dobrým oživením

reklama

Vážený pane předsedající, pane kolego poslanče, kolegyně, kolegové,

já jsem na ministerstvu byl, nějakou dobu jsem ho řídil, máme tady další paní kolegyni, která také byla ministryní. A já vám ze své zkušenosti můžu říct jedinou věc. Pokud ministr zůstane celé 4 roky a nepřivede si 30 lidí, neudělá na ministerstvu nic. To, co tady... To je totiž chiméra, že něco dělá sám. Vždyť se podívejte na program ministrů. Pomiňme to, že teďka předsedáme Evropské unii a jsou k tomu další starosti, ale všechny záležitosti, které se týkají toho politického působení, které se jich paradoxně netýkají, ale týkají se jejich politické strany, chodí do...

Čas strávený v parlamentu a při výborech, prostě ten člověk stráví na ministerstvu opravdu krátkou dobu. A potřebuje tam mít své spolupracovníky, aby oni, podle dispozici, které on jim, věřím, že dává, tak ministerstvo připravuje materiály atd. My tady máme dneska zrovna poměrně dost zákonů problematických, odborných. Padaly tady slova o tom, že se zapleveluje státní správa, o tom nikdo z nás nepochybuje, stále novými předpisy, ve kterých se už nikdo nevyzná.

Všichni slibují, když jdou do voleb, že to vyřeší. Ale to si, pokud tam nebyli, buď to je slib úplně planý, že ví, co slibují a že to nikdy nesplní, anebo to jsou ti, kteří si myslí, že to splní. A pak tam přijdou a zjistí, že jsou tam sami, mají 4 další svoje lidi, které si někde dovedou do sekretariátu, ale ti, kteří tam pracují v různých úrovních v útrobách ministerstev a mají supportovat ty jednotlivé předpisy, záležitosti, prostě výkon ministerstva, tak ví, že když nic neudělají – a on to je vtip, ale ona to je pravda – oni když neudělají chybu, tedy ani nebudou pracovat, tak tu chybu neudělají, tak je prostě nikdo nevyhodí.

Jiří Čunek KDU-ČSL

ANO křesťanským hodnotám

A bylo by dobře se podívat za současného systému na to, například za posledních 5 let, kdo z jednotlivých, z těchto pozic tedy odešel dobrovolně na základě dohody. A podívejte se, co nás ty dohody stály. Prostě ten člověk je nevyhoditelný. Je nepřijatelný, tak pro toho ministra je potom daleko lepší mu dát 12 platů a on odejde. Ale to jsou naše peníze. A to kdybyste spočítali, tak to jsou ne desítky, to jsou stovky milionů korun. A dívá se tady na mě pan senátor Nwelati a jiní primátoři a starostové. No kdybychom šli až tam, jakým způsobem se propouští lidi, to znamená, my toho darebáka v tom smyslu tedy, že mu nemůžeme nic dokázat, ale víme, že prostě je na hranici někde zákona, tedy porušování zákona, nebo člověka, který je neschopný, anebo člověka, který sice schopný je, nejenom všeho, ale taky nepracuje, tak toho, když se chceme zbavit, tak ho musíme uplatit.

Já to říkám otevřeně, byť jsem se tomu vždycky hodně bránil, takže já se tak úplně nebojím toho, že mě někdo prověří v tomto smyslu. Taky mě to stálo hodně jiného úsilí, ale když si vezmete starosti, které padají na hlavu hejtmanům, starostům, primátorům, ministrům, tak potom pro mnohé je nejjednodušší cesta „prostě nějak to tady udělejte“ a oni mu řeknou: „On podepsal výpověď a nechce ani vědět, kolik platů dostal.“ A to je normální korupce. Já to tak beru, prosím, protože ano, je hrozně špatné, když si někdo vezme nějakou, jakoukoli korunu jako úplatek za něco, ale to, že si tam dovede v rámci nějakého nepotismu nebo zaměstnávání příbuzných nebo přátel atd., někoho, kdo tam nepracuje a vezme si za volební období čtyři miliony korun, to totiž žádné porušení zákona není, že?

Takže při hlídání financí jsem pro to, já chápu, že je mnoho dobrých úředníků, není pravda, že tak, jak všichni soudci není zkorumpovaní, ani policisté, prostě společnost vždy má nějaké procento vyvrhelů, tak i ve státní správě je mnoho dobrých a někteří špatní, nebo ve veřejné správě obecně, tak já jsem přesvědčen, že při hledání optima, jak z tohoto ven, tak si myslím, že jestli nastupuje nová vláda a dává nějakou naději těm, kteří ji volili, že něco změní, tak to nemůže udělat s těmi lidmi, kteří tam byli. A ten člověk potřebuje své lidi.

Ten zákon je určitě nedokonalý, ale to ví i pan poslanec Benda. Nicméně toto je nějaký kompromis právě k té změně, kterou já podpořím. A možná se tomu věnujme určitě dál, je to jediná cesta, protože jakmile získáme jistoty, a týká se to každého z nás, každý člověk, není-li puzen tím, že bude mít hlad, protože když jako podnikatel nic nedělá, tak prostě nevydělává, tak jedině v tom soukromém podnikání a v soukromých činnostech, tam činnost sama toho člověka vede k nějakému úsilí, ale tam, kde má jistý plat, navíc ještě každý rok se mu plat zvyšuje ne z důvodu jen inflace, ale z důvodu tabulek, a všichni ostatní žijí v nejistotě v té společnosti, tak i tady si myslím, že to ověřování jednotlivých znalostí, ověřování odbornosti, tak ten proces je určitě dobrým oživením, protože ti lidé jinak ztvrdnou na těch místech a pak si řeknou: „Nejlepší je nepracovat, on tady ten ministr stejně odejde a přijde další, než si mě všimnou.“

A pak se divíme, že se nic neděje. Takže proto já tento zákon podpořím. Při všem tom, co slyším, jak nedokonalý je.

Děkuji vám.

