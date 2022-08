Senátor Čunek: Profesní komora může před vlastními členy skrývat mnoho věcí

reklama

Paní místopředsedkyně, pane ministře, kolegyně, kolegové.

Rád bych poznamenal jenom k tomuto zákonu, že jsem si přečetl snad všechny ty příchozí e-maily, které upozorňovaly na to, že například Advokátní komora nefunguje nebo nebude fungovat jak má, když tento zákon nebude platit v tom původním znění. A zarazila mě spíše jiná věc. Jsou to profesní komory, obecně tedy, které jsou zřízeny zákonem. A navíc tedy, profesní komory, kde je členství povinné.

Účastníci jsou tedy povinni v těchto komorách být a zároveň platit příspěvky, tak jsem přesvědčen, že pokud jsou tam skutečně takovéto nešvary, že může být zamlčeno účastníkům, kdo kam jezdí, jak zneužívá či používá prostředky té dané komory, tak si myslím, že by to neměl řešit tento zákon. Tím chci říct, že nerozumím předkladatelům, kteří by chtěli uplatnit teď pozměňovacím návrhem návrat toho zákona do toho původního módu v této věci, samozřejmě, ale jsem přesvědčen, že pak bychom se měli podívat na zákon o profesních komorách a pokud jsou tam takové možnosti, že ta profesní komora před vlastními členy může skrývat mnoho věcí, představenstvo má nějaké pravomoci, o kterých nemusí informovat, tak si myslím, že se to dá řešit změnou zákona, tedy toho daného zákona o profesních komorách.

Pokud bychom to chtěli řešit tímto zákonem, tak jak to bylo, tak skutečně potom může vznikat a vzniká mnoho příležitostí pro šikanózní chování jedinců, kteří jsou nespokojeni, a pak tady tu nespokojenost samozřejmě vyjadřují např. tím, že sice nedosáhnou svého, ale ztrpčují někomu život. To si myslím, že není správné. Takže jsem spíše pro to propustit tento zákon tak, jak nám přišel z PS, a pokud členové některých komor mají názor, že by se nedostali k některým informacím, čímž bylo bráněno ve výkonu řekněme člena komory v plném rozsahu, tak se to dá asi řešit takto.

Co se týká zdravotních záležitostí, to je vážná věc, ale opět si myslím, že máme tady zákony o zdravotním pojištění, zdravotních pojišťovnách atd., a to si myslím, že lze řešit tam, že ta obecná forma je mnohdy hodně nepřesná, takže proto říkám, že bych raději ten zákon propustil v tom znění, ve kterém jsme ho dostali.

