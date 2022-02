Senátor Czernin: Zákon má být pro dobro lidí, navzdory jistým výhradám

reklama

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové,

zákon, který před námi leží, byl ze strany mnohých z vás podroben velmi detailní kritice. Já nejsem ani lékař, ani právník, snažím se na zákony, které k nám přicházejí, nahlížet z úhlu občana, na kterého dopadnou. Co by se tedy stalo, pokud bychom zákon nepřijali? 28. února, jak už bylo vícekrát řečeno, skončí platnost stávajícího pandemického zákona. A jak by to dopadlo na občana? Veřejnost i parlament by ztratila možnost důsledné kontroly kroků vlády. Covidem poškozeným podnikatelům by se zkomplikovaly kompenzační programy, rodičům ošetřovné.

Občanům by se zkomplikovalo cestování, jednoduše by nevyjeli do cizích zemí, protože by přestala fungovat Tečka a my bychom se pro okolní země stali zemí nebezpečnou. Intenzivní lékařská péče v místě by byla ohrožena, protože by přestal fungovat národní dispečink intenzivní péče, který organizuje distribuci pacientů mezi nemocnicemi. Sesypal by se systém očkování a systém testování a další věci. To všechno by občan pocítil. A pocítil by to, myslím, dost nepříjemně.

Co se stane, když zákon přijmeme? Zatímco občan nepocítí žádnou negativní změnu, vláda bude dál řízeně a podle dat odborníků rozvolňovat opatření. A my budeme mít spoustu času, abychom zákon opravili v detailech, které zde možná oprávněně kritizujete. Ministr Válek a celá vláda budou mít dost času, aby připravili novelu zákona o ochraně veřejného zdraví a další normy, které s tím souvisí. Babišova vláda se na to vykašlala a naše vláda na přípravu potřebuje pár měsíců. Koneckonců zákon, který dnes projednáváme, končí 30. listopadu. Zákon má být pro dobro lidí, a to navzdory jistým relevantním výhradám. Proto pro něj zvednu ruku.

Ještě bych si dovolil jednu osobní poznámku. Vláda všech našich stran pětikoalice, ODS, KDU-ČSL, STAN, Pirátů a TOP 09 hasí malér, který nezapálila. Pokud máme mít v naši vlastní vládu důvěru, byť jen minimální, neházejme jim přeci klacky pod nohy. Přijměme tento zákon a pak rád a ochotně zvednu ruku i pro návrhy, které budou zpřesňovat a korigovat tento zákon.

Ministr Válek ještě jako opoziční poslanec vedl mnoho měsíců náš Anticovid tým, zná problematiku jako lékař, jako opoziční poslanec i jako ministr. Je pro mě naprosto nemyslitelné, abych nepodpořil vlastního ministra a vlastní vládu. Považuji to za naprosto elementární loajalitu.

Děkuji vám.

Ing. Tomáš Czernin TOP 09



