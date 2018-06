Senátor Doubrava: Angela Merkelová, německý kancléřský boss, je vyčůraná ženská

Angela Merkelová, německý kancléřský boss, je vyčůraná ženská. Aby vyhověla všem a tvářila se jako liberální světice dělá hloupé kroky, včetně otevření vrat do německé stodoly pro nelegální migranty. Teď ještě řekla na sešlosti kvůli poválečnému odsunu Němců z východu a středu Evropy do rozbombardovaného Německa, že: „pro vyhnání neexistovalo ani morální, ani politické ospravedlnění." Merkelová tím konečně projevila svou blbost. Byla to účelová hysterie, co vypustila z pusy, aby ukázala, že migranti jsou chudáci – jako ti z let 1945 – 1947. Ještě, že nás neobvinila, že jsme rozpoutali druhou světovou válku. U ní by mě to po té řadě blbostí ani nepřekvapilo.

Za její migrační politikou by ji řada Němců dala ráda lopatou do hlavy, což se vyhrotilo v tomto týdnu v azylovém sporu mezi CDU a CSU. Neboť lidé z CSU v otázce vyhoštění uprchlíků na hranici hlasovali jednotně proti Merkelové. Ta nechce respektovat základní právní fakta: že mají být na hranicích zamítáni všichni, kteří byli registrováni jako uprchlíci v jiné zemi. Merkelová kvičí, že vykazování migrantů od hranic že nemůže být k tíži třetích zemí. To je neuvěřitelné! Nechce žádný automatismus pro vykazování migrantů od 1. července. Proto Merkelovic holka tak brečela nad těžkým osudem německého obyvatelstva odsunutého z východní a střední Evropy. Aby odkazovala na staré bezpráví a dávala tím vzkaz: buďme humánnější.

Jaroslav Doubrava S.cz



Zpochybňuje základní pilíře mírového uspořádání z roku 1945. Vítězné mocnosti, tedy Britové, Francouzi, Američanů a Sověti se dohodly na nutnosti odsunu, na tom, co dnes známe pod názvem Postupimská dohoda. Ve skutečnosti se odsunem Němců zabývá protokol postupimské konference. Jde o výsledek posledního jednání Velké trojky Britů, Američanů a Sovětů na přelomu července a srpna 1945 v Postupimi u Berlína.

V protokolu postupimské konference v čl. XIII se uvádí: „Tři vlády prozkoumaly tuto otázku po všech stránkách a uznaly, že německé obyvatelstvo nebo jeho součásti, které zůstávají v Polsku, Československu a v Maďarsku, bude třeba přesunout do Německa. Jsou zajedno v tom, že přesun musí byt prováděn spořádaně a humánně.“ Čili Merkelová je lhářka. Na její adresu lze uvést: Její otevření německých hranic invaznímu davu nelegálních migrantů v roce 2015 neměla ani morální, ani politické ospravedlnění. Správně by měla být na doživotí vyhoštěna z Německa do Severní Koreje nebo do USA. Nic lepšího si nezaslouží.

(převzato z Profilu)

