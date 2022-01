Senátor Doubrava: Eurohujerové jsou vzteky bez sebe ze španělské levice

reklama

Konečně se někdo velmi silně ozval, že NATO se změnilo v klub debilů, který se snaží co nejvíce poškodit budoucnost Evropy, uvedl publicista František Roček. Unidas Podemos, Izquierda Unida, En Comú Podem, Alianza Verde, Bildu, BNG, CUP, Más País-Equo a Compromis – všichni aktivní v levicovém politickém táboře – v pátek 21. ledna požádali státní politickou exekutivu, aby se neúčastnila provokativní mise NATO.

Podobně jako za doby socialistické vlády pod Varšavskou smlouvou byla propagandisticky zdůrazňována hrůza z nebezpečí útoku USA a NSR/SRN čili západních Němců proti socialistickému bloku, dnes podobně primitivně propagandističtí hysterici z NATO se „bojí“ imaginárních útoku Rusů na kyjevskou část Ukrajiny.

Hlas rozumu

V sobotu (22. ledna) bývalý vůdce a zakladatel Podemos Pablo Iglesias zpochybnil potřebu, aby se Evropa zapojila do hypotetického konfliktu v oblasti Černého moře a varoval před konfrontací s Ruskem.

EU nemá "nejmenší zájem" na vojenské konfrontaci na evropské půdě se zemí, která má jaderné zbraně, řekl Iglesias. Španělští občané nejsou "blázni", řekl Iglesias. Vědí, že NATO je "vojenská aliance na ochranu zájmů Spojených států," dodal.

Španělsko v sobotu provedlo komické pukurle, když vyslalo jednu bezvýznamnou fregatu Blas de Lezo do Černého moře v rámci mise NATO. Madrid také plánuje přispět čtyřmi nebo šesti letouny Eurofighter k posílení mise, která má být nasazena v Bulharsku v únoru. Šlo by prostě o propagandisticku masturbaci, nic jiného. Španělsko vstoupilo do aliance NATO v květnu 1982 a v referendu v březnu 1986 hlasovalo pro členství jenom 56,85%. Kolik lidí by se v referendu vyjádřilo proto NATO dneska, po řadě deziluzí, včetně zbytečného dlouhodobého zapojení NATO do blázince v Afghánistánu?

Ve svém "Manifestu za mír a za to, aby se zabránilo nové válce v Evropě: deeskalace a dialog, žádné jednotky ani zbraně na Ukrajině" devět stran také vyjádřilo znepokojení nad vojenskou eskalací na Ukrajině. Konflikt "může být vyřešen pouze dialogem, deeskalací a přesvědčením, že mír je jedinou cestou", píše se v textu manifestu.

NATO již ztratilo obrannou funkci a jedná se v podstatě jenom o sluhy USA, což je pro obrannou politiku EU nebezpečné. K revitalizaci NATO do reálné obranné aliance by bylo potřeba, aby západní tajné služby provedly úspěšná atentát na nejvyšší vedení turecké Erdoganovy strany, přičemž nejdůležitější by bylo, navždy zmizel ze scény Erdogan. Kdyby se k takovému kroku (atentátu) koncem 30. let 20. století odhodlaly západní tajné služby vůči Hitlerovi, nemuselo by dojít ke 2.světové válce.

V koktailu stupidity politiků USA a Velké Británie s debilními podržtaškami v rámci EU, tedy včetně českého ministra zahraniční ne-politiky a jeho nadřízeného postsuděťáka Fialy, jsme zhruba na úrovni roku 1937…

"Evropská unie se musí vyhnout tomu, aby byla zatažena do konfliktu a formulovat konkrétní návrhy na deeskalaci, aby se zabránilo konfliktu, který by vážně poškodil Ukrajinu a celou Evropu," dodali k tomuto tématu Španělé.

Jaroslav Doubrava S.cz



