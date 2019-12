Senátor Fischer: Vláda nejenom že nebojuje se závislostmi, ale ještě vytváří prostor, aby počet závislých rostl

Vážený pane předsedající, děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně vlády, paní ministryně, dámy a pánové! Paní ministryně, já jsem vás chtěl na úvod pochválit, potom vám položit několik otázek, pochválit za to, že vláda je složena převážně z lidí, kteří nepropagují spotřebu nejrůznějších návykových látek svým chováním, a vlastně máte vcelku docela sympatický zdravý životní styl jako vláda. Ale je tam něco, co bych potřeboval vysvětlit, než vám položím 4 otázky, tak mi dovolte citovat z toho, co jste tady dnes říkala.

Vy jste začala svoje vystoupení tím, že hlavním cílem navrhované novely, toho navrhovaného zákonného opatření je boj se závislostmi. Já se nemohu zbavit toho, že jste nám tam něco předložila způsobem, který ne úplně sedí, ne docela odpovídá tomuto cíli.

Směli bychom tedy znát metodiku, podle jaké jste postupovali, když jste zpracovávali návrh na vyšší zdanění těch nejrůznějších, zejména alkoholických výrobků? Podle jaké metodiky vláda tady postupovala? Vy jste se odvolávala před chvilkou na lékařské kapacity, cituji, které na vládu apelovaly, konec citace. Byly tady také kapacity z rady vlády, která má na starosti koordinaci protidrogové politiky? Já se na to ptám proto, že s některými z nich jsem mluvil, oni mě vyhledali, ukázali mi na to, že opatření, které vláda navrhuje, vlastně nesedí. Konkrétně vzato, u nás je pivo nejčastěji konzumovaným alkoholem, spotřeba alkoholu se počítá u nás na jednotky. Před chvilkou jsem si to ověřoval. Státní zdravotní ústav pro hodnocení spotřeby skutečně mluví o jednotkách alkoholu. Tedy když dáme stranou víno nebo pivo, sudové pivo, necháme potom v tom opatření pouze lahvové nebo tvrdý alkohol, jak jste před chvílí říkala, tak se mi zdá, že jste nemohli vyslyšet toxikology, kteří pracují s jednotkou alkoholu a kteří nerozlišují, v jakém obalu nebo v jakém prostředí je daná jednotka alkoholu prodávána.

Proto se mi zdá, že tady byl velmi selektivní přístup, že by bylo poctivější, kdybyste se nezaštiťovali bojem se závislostmi. Ostatně před chvilkou jste také říkala, že se odvoláváte na doporučení Světové zdravotnické organizace, opět ta ve svých opatřeních a doporučeních ve prospěch prevence nemírné spotřeby návykových látek a alkoholu zejména rozhodně nerozlišuje mezi tím, jestli pivo je v soudu, nebo jestli se pivo prodává jinak. Víno je pro ni stejně tak nositelem jednotek alkoholu jako ten tvrdý alkohol. Takže moje 4 otázky.

1) Co říká Světová zdravotnická organizace? Z jaké metodiky jste vycházeli, když jste nám ji tady před chvilkou citovala jako základ pro vaše rozhodování.

2) Co doporučila vládě Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky? Mohli bychom znát to doporučení?

3) Kolik prostředků vláda vydala na prevenci v minulých letech a kolik se chystá vydat na prevenci závislostí v příštím daňovém období? V příštím rozpočtovém období totiž podle některých zpráv se ukazuje, že vláda se chystá vydat méně prostředků na prevenci. Je-li to tak, pak je tady poslední otázka, kterou vám chci položit.

4) Kolik center, nestátních center, bude muset zavírat v příštích letech jenom proto, že vláda omezuje právě prostředky těm, kteří pracují v terénu na boj se závislostmi?

Suma sumárum, pokud by se toto potvrdilo, tak vláda nejenom že nebojuje se závislostmi, ale ještě vytváří prostor pro to, aby tady počet závislých na těchto návykových látkách do budoucna rostl, vlastně bychom tím vytvářeli do budoucna významné zadlužení některých center, která v terénu se závislostmi bojují.

Paní ministryně, já bych to shrnul. My naprosto chápeme, že je potřeba hledat prostředky, bude nás zajímat, jak se s těmi prostředky samozřejmě nakládá, ale pokud cílem číslo 1 je boj se závislostmi, tak jste možná vzbudila ještě další otázky, na které by bylo dobré dopředu odpovědět. Děkuji.

Mgr. Pavel Fischer BPP



