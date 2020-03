Senátor Goláň: Akceschopnost zlínského zdravotnictví zachraňuje soukromá firma

Když senátor Goláň navštívil v pondělí ráno pana Karla Mišurce, vlastníka firmy FOR JOB PROTECT, protože sháněl respirátory a roušky pro Zlínské Alzheimercentrum, našel jej v šoku, neboť se tento dozvěděl, že do českých nemocnic nedorazilo slibovaných 190.000 respirátorů typu FFP3.

Od lékařů a zdravotních sester „v první linii“ ze zlínských nemocnic totiž věděl, jaká katastrofální situace v těchto zařízeních panuje v souvislosti s akutním nedostatkem tohoto materiálu. Zavlečení koronaviru do těchto zařízení by je vyřadilo z provozu a navíc by zasáhlo nejcitlivější skupinu obyvatel.

Viděli se sice poprvé v životě, ale z plánovaného krátkého nákupu byl hodinový snad oboustranně velmi zajímavý rozhovor, během kterého podnikatel sice stále něco řešil, ale vysvětlil mu velmi podrobně složitou situaci na dnešním trhu s ochranou dechu. Jejich rozhovor pomohl senátorovi osobně lépe pochopit složitou situaci v zásobování ochrannými pomůckami. Po celou dobu pan senátor cítil, že ho velmi trápí jeho bezmocnost dodat tyto chybějící pomůcky do nemocnic v kraji.

Senátor Goláň mu nabídl, že respirátory pro nemocnici koupí a doveze je tam, načež mu pan Mišurec vysvětlil, že prodej respirátorů FFP3 je zakázán na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 3. 2020, č.j. MZDR 5503/2020-12/PRO a lze je distribuovat pouze přes stát a jeho organizační složky. Pan Mišurec jej tedy požádal, ať jeho firma najde způsob, jak zlínským zdravotníkům okamžitě pomoci.

Senátora Goláně napadlo, že by ty potřebné respirátory do nemocnic mohl pan Mišurec darovat, neboť v případě darování se nejedená o prodej. Ihned nechal zpracovat právní rozbor jejich firemní advokátky, který za jediný možný způsob přímého dodání do nemocnice považoval rovněž pouze darování.

Prodejem zboží přes organizační složky státu (dle nařízení vlády) by se ztrácel drahocenný čas a nebyla by žádná záruka, že se ochrana dechu pro lékaře a sestřičky dostane do Zlína včas. Respirátory by musely odejít na centrální nákup do Prahy a byly by posléze pravděpodobně přerozděleny bez záruky dodání do zlínských nemocnic.

Pan Mišurec si vzal do následujícího rána čas na rozmyšlenou a na ověření situace přímo se zlínskými lékaři a sestrami a v úterý ráno s darováním respirátorů v hodnotě přes 600.000 Kč souhlasil a požádal senátora Goláně o zajištění potřebných právních kroků se slovy: „Podnikatel tady není od toho, aby suploval stát, ale tohle je přesně situace, kdy cítím, že prostě musím pomoci. Zajištění a ochrana lékařů a sester je v současnosti nejdůležitější obranou v boji s koronavirem. Ta nemoc změní svět, pokud se tak již nestalo!“.

Okamžitě tým právníků z daňové kanceláře senátora Goláně vytvořil darovací smlouvy, ve kterých je ustanovení o tom, že obdarovaný osobní ochranné prostředky použije pouze pro potřeby svých zdravotnických pracovníků a že účelem této darovací smlouvy je pomoci k zabránění přenosu onemocnění COVID-19, resp. přenosu koronaviru SARS-CoV-2 na zdravotnické pracovníky a umožnit jim tak, aby mohli poskytovat potřebné zdravotní služby.

Taková darovací smlouva tak žádným způsobem neporušuje uvedené opatření MZ ČR, neboť darování není prodejem, a umožňuje dodat tyto respirátory přímo do zlínských nemocnic, a navíc v souladu s účelem zmiňovaného opatření.

Na základě těchto darovacích smluv pak oba ve středu dopoledne osobně dovezli:

1.000 respirátorů FFP3 do Krajské nemocnice T. Bati,

500 respirátorů FFP3 do Kroměřížské nemocnice,

300 respirátorů FFP3 do nemocnice „Atlas“ nesoucí dnešní název EUC.

Respirátory se tak dostaly k těm nejpotřebnějším.

Pan Mišurec tak zcela zdarma daroval nemocnicím 1.800 respirátorů typu FFP3 v celkové ceně přes 600.000 Kč. Málokdo by to v takové situaci dokázal.

Doufejme, že se najdou další takoví

Ing. Tomáš Goláň BPP



