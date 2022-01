Senátor Goláň: Co to je Fulbrightovo stipendium?

reklama

Je naprosto pochopitelné, že kdokoliv u nás vystřelí do veřejného prostoru jakoukoliv hloupost jako první, národ tomu velmi ochotně a okamžitě uvěří. Jak se má totiž obyčejný člověk orientovat v tom nepřeberném množství informací, které nám každodenní život přináší? A většinou se nenajde nikdo, kdo by se mu snažil vysvětlit, jak vše doopravdy je. Prostě komunikace politiků s občany je obecně velmi slabou stránkou našeho politického života, takže vítězí demagogové.

Co to je Fulbrightovo stipendium?

Fulbrightovo stipendium vzniklo již v roce 1946 a mohou jej získat pouze zcela výjimečné a velmi nadané osobnosti, které procházejí velmi složitým výběrovým řízením u komise J. Williama Fulbrighta, která je mezivládní česko-americkou organizací založenou za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými prostřednictvím stipendijních programů a poradenských a informačních služeb. (více ZDE)

Hlavním posláním Fulbrightovy komise je budovat a podporovat vzájemné porozumění mezi národy obou států prostřednictvím kulturních výměn v oblasti vzdělávání.

Nominace schválené správní radou české komise pak pokračují do Spojených států, kde je musí ještě schválit Foreign Fulbright Scholarship Board.

Je velkou ctí pro Českou republiku, že s tématem "How to transform 250 years of US federalism into a road map for the next 25 years of the EU?" získal toto stipendium i poslanec našeho parlamentu, pan Jan Farský.

Kvalita tohoto vzdělávacího programu může zásadním způsobem obohatit po jeho návratu do ČR naši politickou kulturu a úroveň práce Poslanecké sněmovny.

Po osmi letech, kdy vládní strany nám představovaly své premianty se skutečnou odborností tak na kopání kanálů, tu máme člověka, na kterého můžeme být právem hrdí!

Jan Farský je jeden z našich politiků, který je nejen velmi chytrý, ale i velmi slušný, pokorný a pracovitý člověk.

Místo toho, abychom jej v jeho dalším odborném růstu, který přinese v budoucnu ovoce všem, protože jenom lidé s kvalitním vzděláním dokáží držet tempo se současným světovým vývojem, podpořili, hledáme na něm chyby a snažíme se jej dehonestovat.

Buďme pyšní na to, co naši lidé dokázali a nesnažme se rozbít vše, co už někdo před námi pohaněl.

Získat Fulbrihtovo stipendium je naprosto výjimečné a dokázalo to z ČR pro tento studijní rok jenom několik málo jedinců (více ZDE).

