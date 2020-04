Senátor Goláň: Jak donutíte pronajímatele, aby se třetiny nájmu dobrovolně vzdal?

reklama

Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové,

byť jsem autorem onoho doprovodného usnesení a byl jsem pro zamítnout tento zákon, po dalších ujištěních a po dalších debatách s odborníky si myslím, že bychom tento zákon mohli pustit minimálně, ne minimálně, maximálně do podrobné rozvahy. Už pro tu chybu, co tam je kvůli tomu, že je odkazován na opatření MZ, podle kterých nic nebylo vydáno, to je ta chyba v tom, tuším § 1, odstavec 2, je tam třeba to písmeno B vypustit, aby zákon byl účinný a aspoň měl nějaký smysl, aby se nevztahoval pouze na 12 dnů, už proto ho potřebujeme, abychom ho pustili do podrobné rozvahy a tuto chybu napravili. Nicméně z mého pohledu zákon pořád je odsouváním problémů. Pan ministr nám řekl, že nakumulované nájemné, které se nakumuluje a budeme ho muset jako podnikatelé do 31. 12. zaplatit, že by šlo řešit opatřením, kdy náklady nebo cash flow na to ponese stejným dílem stát, stejným dílem pronajímatel a stejným dílem i nájemce. To zní velice rozumně, akorát bych pak chtěl odpověď na to, jak donutíte pronajímatele, aby se jedné třetiny nájmu dobrovolně vzdal.

Mně to zatím není úplně jasné. Pak bych chtěl poprosit pana ministra, aby mi i odpověděl na to, co tady vzpomněl, že jsou programy COVID I, COVID II. Mně to přijde jako Yetti, pořád se o nich baví a ještě nikdo je nikdy neviděl. Víte, máme strašné množství klientů a také máme spoustu lidí, kteří nám volají, kteří jsou zaregistrováni a kteří ještě nic z toho neviděli, ani korunu. V naší firmě je to 645 klientů, a z toho polovina žádala o COVID I i COVID II, nemá odpověď. Ta část, co odpověď má, že je ta žádost zamítnuta, nemá vůbec vysvětleno proč, nemá vysvětleno ani ta část, která má formální chyby, takže neví, jak to v příští žádosti odstranit. Mluví se tady o té pomoci, ale ta pomoc opravdu reálně ještě nepřišla. Nicméně potom v podrobné rozvaze bych chtěl načíst pozměňovací návrh, který máte všichni na stole, takže já budu rád, když se do té podrobné rozvahy dostaneme, abychom mohli minimálně napravit chyby, které tam vznikly u zákonodárců a které vlastně i poslanecká sněmovna nám poslala sem do senátu.

Děkuji za pozornost.

