Senátor Goláň: Pane premiére, dnes jsou důvody pro Vaše odstoupení ještě tristnější

Vážený pane premiére,

již 23. listopadu 2018 jsem Vás vyzval k tomu, ať odstoupíte (celý můj původní otevřený dopis si můžete přečíst v odkazu v 1. komentáři k tomuto postu).

Škoda, že jste mě tehdy neposlechl, naše země by se teď nezmítala v chaosu a neřítila by se do totální záhuby ve spojení s tisícovkami mrtvých. Tehdy jsem jako důvod k odstoupení uvedl velké množství Vašich podvodů, lží, Vaše chování k ostatním a hlavně k Vašemu vlastnímu synovi.

Dnes jsou důvody pro Vaše odstoupení ještě tristnější. Na jaře jste uvrhl ekonomiku do středověku se zdůvodněním, že jste tím „zachránil tisíce mrtvých“, abyste následně vše zlehčoval a neposlouchal odborníky, a tím nás všechny dovedl do situace ještě mnohem horší.

V létě jste se vysmíval tomu, že na podzim přijde druhá vlna, a pokud chtěl někdo začít tuto situaci ve Vaší vládě řešit, změnil jste jeho rozhodnutí.

Dne 16. 9. 2020 Vám na videokonferenci nabídl kolega senátor Lumír Kantor pomoc a předání zkušeností s úspěšným bojem proti COVID-19 z Taiwanu. Jak jste jeho nabídku využil? Nijak.

Na Taiwanu byla schopna jejich vláda během několika málo dní zvýšit denní produkci roušek z 1,8 miliónů na 20 miliónů denně. Poučil jste se od nich?

Ne, nejste schopen ani koordinovat výrobu našich skvělých výrobců, vůbec Vás nezajímají geniální řešení čehokoliv k ochraně obyvatel, která vymysleli na 3D tiskárnách a dalších technologiích naši špičkoví odborníci, a to, že jste nebyl schopen ani včas zařídit převzetí daru 5 nejvyspělejších linek z Taiwanu pro výrobu roušek, abyste preventivně zajistil ochranné pomůcky pro své občany, už vědí všichni. Plicní ventilátory jsou u spousty firem a Vy nejste schopen je ani pro nemocnice zajistit, proto jsme odkázáni na dary ze zahraničí.

Nejhorší na tom všem je, že jste nebezpečnost této nemoci natolik zlehčoval, výsledkem čehož byla situace, že si lidé začali myslet, že se vlastně nic neděje. Tím jste chtěl uklidnit národ?

I díky Vám mí rodiče (73 a76 let) pak skončili ve velmi vážném stavu v nemocnici na Vsetíně i přesto, že byli velmi obezřetní. Naštěstí byli v nemocnici v době, kdy tyto ještě nebyly přetíženy, takže máma byla propuštěna po 14 dnech. Není na tom ale pořád dobře, protože jako silný diabetik patří do skupiny velmi ohrožených.

Naprosto ostudné bylo Vaše odmítání pomoct na jaře Itálii s tím, že si za to mohou sami, protože my jsme se na rozdíl od nich chovali velmi zodpovědně.

Následně jste kritizoval EU za to, že chtěla finančně pomoci hlavně nejvíce covidem postiženým státům, se slovy, že je to nefér, jak to, že nedostaneme pomoc i my, vždyť jsme vlastně trestáni za to, že jsme to na jaře tak vzorně zvládli. To si pamatují dobře i Vaši příznivci. Hyenismus. Ještě si to myslíte?

Teď jsme rádi, že nám unie přednostně pomáhá, protože jsme na tom nejhůře z celé EU. Vlastně už nejsme, dnes nás „naštěstí“ předběhla Belgie. Vaše chování bylo vrcholem arogance a ignorantství nejhrubšího zrna. O nějaké Vaší morálce už ani nemluvím. Máme ale štěstí, že ve vedení ostatních států Vám podobní nejsou a snaží se nám pomoci, jak to nejvíce jde.

Obklopil jste se lidmi, kteří Vás poslouchají na slovo, výsledkem čehož je tento stav. Vaši lidé něco přikazují, ale sami to nerespektují. Ale jenom někteří jsou potrestáni. Proč Vám máme ještě cokoliv věřit?

Naše děti, naši prvňáčkové, díky tomu, že jste o prázdninách promarnil všechen čas, nebudou umět číst a psát a podnikatelé, které jste vždy považoval za zloděje, budou za chvíli všichni stát v zástupu na úřadu práce. Vaše almužna, kterou jim v podobě rádoby pomoci nabízíte, je už po této druhé ráně nezachrání. Přitom tito podnikatelé a tyto firmy, které se pomocí finanční správy snažíte neustále šikanovat, Vám do rozpočtu nalévali v dobách příznivých biliony, které jste potom rozhazoval, abyste se udělal dobrým, místo toho, abyste je účelně investoval a schraňoval pro budoucnost. Vypadalo to, jako když rozhazujete peníze z vrtulníku.

Když jsem vás všechny varoval, ať nerozpouštíte v době nejvyšších daňových příjmů Fond privatizace, který sloužil jako rezerva na důchody, všichni ve vládě jste se tomu smáli.

Můžete už konečně jít svou cestou a nechat tento stát žít místo toho, abyste se snažil za každou cenu udržet u moci?

Chápu, že mé trestní oznámení na naprosto falešnou reklamu na Čapím hnízdě za 300 miliónů Kč je pro Vás naprosto fatálně nebezpečné, protože díky němu skončíte na dlouho ve vězení, takže se snažíte za každou cenu si zachránit vlastní krk, ale zachránit tento stát je mnohem důležitější!

A to bez Vaší rezignace a rezignace Vašich slouhů nepůjde. A volby jsou daleko, za tu dobu můžete napáchat ještě mnohem více škody. "Tisíce mrtvých" už jako na jaře nezachráníte, ty už jsou realitou!

Když jsem Vám psal před dvěma roky, abyste odstoupil, apeloval jsem na zbytky Vaší soudnosti, morálky a slušnosti. Nic z toho v sobě nemáte, proto teď apeluji na to, abyste konečně našel v sobě tolik odvahy a udělal něco pro tuhle republiku, protože Blaničtí rytíři Vás odsud evidentně nedostanou.

Vážený pane premiére, odstupte i s celou vládou a umožněte předčasné volby!

Jenom tak může tento národ dostat pod kontrolu Vámi rozvrácený systém, rozvrácené finance a jenom tak můžeme zachránit "tisíce mrtvých", o kterých jste tak rád mluvil na jaře. Potřebujeme vládu společenské, rozpočtové a morální odpovědnosti, vládu národní jednoty a tu Vy nikdy už nedokážete sestavit!

Tomáš Goláň – senátor za Zlínsko

P.S. Věřím, že i Vám se uleví, protože tohle už nemůžete vydržet dlouho.

Ing. Tomáš Goláň BPP



