Senátor Goláň: Plošný reverse charge by pomohl ekonomice

Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Já závěrem svého vystoupení načtu to usnesení senátu, protože po zásahu legislativního odboru je jiné, než to, které jsme odhlasovali na ústavněprávním výboru. Nicméně...

Chtěl bych se vyjádřit k tomu samotnému zákonu. Tady hodně lidí řešilo dohody o provedení práce, o pracovní činnosti. Já si myslím, že vůbec nejsou předmětem tohoto zákona, protože tady řešíme živnostníky, osoby samostatně výdělečně činné. Ten zákon z mého pohledu byl principiálně připraven dobře, je jednoduchý, opravdu bude rychleji přístup k těm penězům. Můžeme diskutovat o tom, jaká ta výše měla být, jestli 500, 600 tisíc, ale chtěl bych reagovat na to, co řekla paní ministryně. V tom našem doprovodném usnesení máme hranici 10 tisíc. A ona řekla, že když těch 10 tisíc si požádá ten člověk, který má ten příjem 10 tisíc a požádá si o program Antivir, tak dostane z toho 60 nebo 80 %, což je 6 tisíc nebo 8 tisíc. To je velmi zanedbatelná částka. No jo, ale to je jeho příjem. On jiný příjem nemá. Právě my jsme pořád u toho, že to OSVČ má hlavní příjem, to je to, co jsem řešil s vaším panem náměstkem, má hlavní příjem z té podnikatelské činnosti. Je to kadeřnice, která má kadeřnický salón. A ten salón má teďka uzavřen. Takže spadá do těch podmínek a splňuje. A chodí na odborné učiliště pomáhat jako mistr odborného výcviku a chodí tam prostě učit ty kadeřnice, jak mají pracovat. A ona za to má příjem 7, 8 tisíc. Řekněme těch 10 tisíc. Pro ni je hlavní příjem to OSVČ, ten příjem úplně ztratila. Ta vládní opatření tu provozovnu zavřela. A ona díky tomu, že z toho učiliště, díky té dohodě, bude čerpat 8, 10 tisíc, tak možná u toho učiliště, může to být dohoda o pracovní činnosti, může to být zkrácený pracovní poměr, o tom se teď nebavíme, ona díky tady téhle, tomuhle příjmu, dostane v rámci Antiviru, jak jste říkala, 60 nebo 80 %, což je 6 nebo 8 tisíc. Ale přijde o těch 25 tisíc, co má na tu hlavní činnost. To je smyslem a účelem tohohle doprovodného usnesení. Ona prostě z 10 tisíc 60 nebo 80 % nebude nikdy nic jiného než 6 nebo 8 tisíc. A je to ve velikém nepoměru k té částce 25 letec, která by měla jí pomoci kompenzovat tu ztrátu z toho příjmu kvůli uzavření té provozovny. Je třeba si, paní ministryně, uvědomit, že to nemocenské pojištění zakládá povinnost té účasti 22 okruhům osob. Nikoliv zaměstnancům, ti jsou v prvním. To znamená, že ta částka 3 tisíce se týká jenom zaměstnanců, ale jsou tam opravdu další skupiny jako ti dobrovolní pečovatelé a podobně. To je právě to, co si myslím, že, samozřejmě nebyl v tom úmysl. To, co jste říkala, to já naprosto chápu, že jste jakýmsi způsobem opomněli se podívat do toho zákona o tom nemocenském pojištění, do toho § 5, abyste viděli, na koho to najednou dopadne. Já jsem neměl na mysli jenom ty lékaře, ty zastupitelé, jak jste říkala, ta částka 3,5 tisíce, na té malé obci ten plat je, i u toho uvolněného třeba 8, 9 tisíc, ale nevlezou se přes těch 10 tisíc.

Ale nevlezou se přes těch 10.000. Ti zastupitelé tam byli vyjmenováni jako číslo 8, ale hlavně šlo o řemeslníky. Řemeslník nebo kadeřnice přijde o salon a má přivýdělek někde v rámci toho zaměstnání. A přijde o celou kompenzaci, kterou by měli dostat na uzavření provozovny, jenom kvůli tomu, že někde měli malý příjem.

Já se teď dostanu k další věci. Chtěl jsem vás ještě poprosit, jestli by nebylo možné vyjednat v Evropské unii výjimku na zavedení plošného reverse charge. Já vím, že vy jste o tom jednali, ale plošný reverse charge by pomohl ekonomice, protože by odtížil cash flow jednotlivých firem od daně z přidané hodnoty. To znamená, že subjekty, které by byly plátci DPH, by mohly nakupovat za cenu bez daně, ale také prodávat. Státu by nevznikaly nadměrné odpočty, které by musel vyplácet, a podnikatelům by nevznikaly tak vysoké daňové povinnosti. Samozřejmě pokud prodávají osobám nepovinným k dani nebo neplátcům. Tam ta daň se odvádí, ale plošný reverse charge systém si myslím, že by ekonomice velice pomohl.

Takže já jsem vlastně vyčerpal své poznámky a teď bych si dovolil načíst doprovodné usnesení Senátu. Tak, jak jste je dostali na své lavice.

Senát žádá ministryni financí, aby v co nejkratší lhůtě připravila novelizaci uvedeného zákona tak, aby nebyly vyloučeny ze subjektů kompenzačního bonusu osoby, jež jsou mimo výkon činnosti osoby samostatně výdělečné činné, podle zákona upravujícího důchodové pojištění také účasti na nemocenském pojištění jako zaměstnanec. Do toho pojmu zaměstnanec spadá těch 22 druhů. A jejíž příjmy z tohoto zaměstnání nepřesahují v kalendářním měsíci 10.000 Kč. Dále Senát žádá ministryni financí, aby na stránkách finanční správy vhodným způsobem zveřejnila informaci Generálního finančního ředitelství ve věci zpřesnění výkladu části zákona. Správce bonusu je vrátí daňovému subjektu bez zbytečného odkladu ode dne vyměření kompenzačního bonusu tak, aby byla zaručena maximálně vstřícná interpretace vůči adresátům zákona.

Zadruhé – Senát pověřuje předsedu Senátu, aby s přijatým usnesením seznámil ministryni financí.

Děkuji za pozornost.

