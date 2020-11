Senátor Goláň: Skutečný stav je vždy nadřazený stavu formálně právnímu

reklama

Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové,

já budu stručnější. Já vás všechny chci poprosit, abychom tento zákon dostali do podrobné rozpravy, protože je třeba přihlížet už minimálně k tomu pozměňovacímu návrhu, který vzešel z hospodářského výboru.

Prvních 7 bodů toho pozměňovacího návrhu je úpravou terminologie, kterou vyčetlo naše legislativní oddělení těm jednotlivým paragrafům, to znamená, abychom mluvili stejným jazykem jak v zákoně o živnostenském podnikání, tak v tomto zákoně. To jsou ty úpravy terminologie, ale pak ještě je důležitý bod osm a devět. Tam bych potom poprosil, dostanu se k tomu v podrobné rozpravě, abychom ty body osm a devět nepřijali, hospodářského výboru, a přijali ty pozměňovací návrhy, které tady avizoval kolega Wagenknecht.

Já bych chtěl ještě jednou stručně, řekněme, jinými slovy, zrekapitulovat, co tady můj předřečník říkal. Ten zákon kromě jiného má chránit veřejné prostředky. To znamená, že poskytovatelům dotací a vypisovatelům veřejných zakázek musí umožnit, aby zjišťovali, kdo je skutečným vlastníkem, ten příjemce. To znamená, ten zákon, tak jak nám přišel, staví formálně právní stav nad skutečný. Tady se říká: Milý úředníku, podívej se do evidence. Co je v evidenci, je pro tebe svaté. Ale pro nás vždycky musí být svatý ten skutečný stav, protože skutečný stav je vždy nadřazený stavu formálně právnímu. To znamená, že my těm úředníkům musíme dát možnost, aby si ty věci, které jsou v evidenci uvedené, ověřili zakládacími listinami a jinými dokumenty, protože jak jsme kontaktovali rejstříkové soudy, ty nám samy řekly, že za tyto věci neodpovídají, že za věci, které jsou uvedené v evidenci skutečných majitelů odpovídá ten, kdo tam ty údaje poskytl. Tady se dostáváme do situace, že můžete poskytnout jakékoliv informace, soud je nemusí, dokud nezačne řízení soudní právě proti změně, tak je nemusí ověřovat.

Je velká škoda, znovu to tady říkám, že se nám rozdělily dva zákony. To jsou dvojčata, to jsou symbionti, zákon o skutečné evidenci majitelů měl současně přijít se zákonem proti praní špinavých peněz. To nelze oddělit. Pozměňovací návrh hospodářského výboru v části 8 a 9 ruší celou novelizaci, tzn. že to vrací zpátky na to původní znění, což nám udělá problém v okamžiku, kdy se nám sem dostane zákon o skutečné evidenci majitelů, a ty naše pozměňovací návrhy, které máme s paní Němcovou a s Lukášem, ty už reagují na zákon, který tady ještě nemáme, upraví nebo připravují tento zákon na to, co teprve přijde. Proto je důležité myslet na tu budoucnost a dát možnost skutečně poskytovatelům dotací a vypisovatelům veřejných zakázek, aby si ověřovali skutečnost.

A co je nejdůležitější... Pokud to neuděláme, budeme znovu v rozporu s evropským právem, protože Evropa, když poskytuje peníze, chce garance za to, že peníze budou určeny tam, kde to není v rozporu s pátou směrnicí AML. Tak, jak zákon je koncipován, umožní, aby byly poskytovány peníze do subjektů, které jsou v rozporu se směrnicí. Protože nebudeme znát skutečného majitele, protože úředníkovi bude stačit ověřit pouhým nahlédnutím do evidence skutečných majitelů, kdo tam je. Samozřejmě, až ten zákon dostaneme, my už víme, co v tom zákoně je, jsou tam možnosti, jakým způsobem napadat zápis. Ale ty možnosti, jak napadat ten zápis, jsou odvislé od soudu, od jednání soudů, pokud budete řešit zakázku a budete čekat, až soud rozhodne o zápisu ve skutečné evidenci majitelů, tak se to všechno bude odsouvat. Proto pozměňovací návrh, který podáváme s Lukášem Wagenknechtem, řeší možnost, aby si to ten úředník ověřil sám, aby nemusel čekat na rozhodnutí soudu, víme, jak u nás soudy pracují. Proto potom prosím, abyste ho podpořili. Pokud kdokoliv budete chtít cokoliv vysvětlit, přijďte za mnou, případně za Lukášem, rád vám to vysvětlím.

Děkuji za pozornost.

