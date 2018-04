Senátor Hampl: Léky a zdravotnické technologie budou k dispozici dříve

Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové,

já bych se chtěl zastat toho usnesení evropského výboru, nebo podpořit ho, zejména pokud jde o tu část, kde se vyslovuje jistý nesouhlas s rámcovou pozicí vlády. To je ta část, kde se argumentuje tím, že by bylo proti principu subsidiarity, víte, že moje důležitá role v této komoře je dbát na dodržování principu subsidiarity, nebo upozorňovat na jeho případné porušování. Ale v tomto případě si myslím, že ta argumentace principem subsidiarity, pořád je na místě si to hlídat, aby nebyla porušena subsidiarita. Ale tady si myslím, že ta argumentace tím, že by nám to potom dávalo nějaké povinnosti něco hradit a podobně, to já v té směrnici jako takové nevidím, resp. pokud by tam nějaké háčky tímto směrem byly, tak myslím, že je na místě během dalších jednání je odstranit.

To, že ten materiál má podle mě jasnou přidanou hodnotu pro pacienty v EU, to je, myslím, pro mě zřejmé. Prostě vede k tomu, že účinnější léky, zdravotnické technologie budou k dispozici dříve, to je, myslím, evidentní.

Tak jak je v tom stanovisku jak zdravotnického, tak evropského výboru uvedeno, v moderní medicíně je dlouhodobě neudržitelné, aby se ten obrovský objem klinického testování dělal fragmentovaně v každé zemi zvlášť. Po té stránce té účinnosti zdravotnické, bezpečnosti a podobně, tak je zcela na místě si nějak rozdělit úkoly, koordinovat se a dělat to společně. Jiná věc je potom rozhodování na národní úrovni, co z toho může být hrazeno, do jaké míry, v jakém čase a podobně.

Jeden z pohledů, kterým se na to dá také koukat, není asi moc populární, ale myslím, že je reálný, léky a zdravotnické technologie kromě jiného jsou také zbožím, jsou to věci, které se prodávají a nakupují, jestliže budujeme v EU společný trh, volný pohyb zboží, tak si myslím, že se to v zásadě logicky by mělo vztahovat i na léčivé přípravky a zdravotnické technologie. U nich směřujeme k tomu, abychom měli jednotné normy na ty parametry, které to má splňovat. U sekaček se domluvíme, co v celé Evropě znamená posekat trávu. Tady si myslím, že tato analogie se dá použít i na léky a zdravotnické technologie.

A ještě jenom připomínám, je to v tom navrhovaném usnesení obsaženo, možná trochu mimo ten hlavní proud té zdravotnické argumentace, ale je to ozvání se proti přílišnému používání aktu v přenesené působnosti, to je nešvar současné komise, který my opakovaně tepeme. Myslím si, že toto je další dobré místo, kde se proti tomu ozvat.

Děkuji vám moc za pozornost.

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. BPP

autor: PV