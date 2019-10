Senátor Hampl: Nepodařilo dosáhnout shody s Albánií a se Severní Makedonií

Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dobrý den, vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, senátorky a senátoři.

Je to tak, Evropský výbor jako vždycky projednal informaci vlády o výsledcích jednání Evropské rady. Posoudili jsme písemný výstup, písemné závěry, plus jsme dostali rozšiřující ústní informaci. Shodli jsme se v evropském výboru na tom, že závěry Evropské rady v řadě oblastí nejsou tentokrát příliš konkrétní. Mám na mysli třeba záležitosti týkající se budoucího připravovaného rozpočtu EU nebo klimatické politiky a jsou v zásadě odsunuty, nebo předpokládala se podrobnější diskuze a přesnější závěry při dalším zasedání Evropské rady.

Tomuto řekněme dojmu, nebo vyhodnocení těch závěrů odpovídá také náš návrh usnesení k tomuto bodu. Především navrhujeme vzít tu informaci na vědomí. To v sobě implicitně obsahuje také fakt, že nevidíme nic, v čem by se výsledky zasedání Evropské rady odchylovaly od mandátu, tak, jak jsme ho projednávali na Evropském výboru. A navrhujeme konkrétně se vyjádřit jen ke dvěma věcem. Jedna je proces rozšiřování EU a druhým je situace v severní Sýrii.

Než to stručně okomentuji, považuji za potřebné sdělit vám také, jak jsme se dohodli na výboru, tu informaci, že se výbor vyjádřil také k otázce brexitu, k tomu prodloužení lhůty. Nicméně nakonec jsme se shodli, že nemá cenu to dávat do návrhu usnesení tady pro nás pro plénum, protože teď už je to otázka bezpředmětná. Protože už na prodloužení té lhůty bylo kývnuto, čili by bylo trochu nesmyslné se teď k tomu vyjadřovat. Nicméně cítili jsme, že je dobře, aby vláda dostala alespoň nějakou formou od Senátu vyjádření souhlasu s tím prodloužením, což jsme tedy udělali formou výborového usnesení, které jsme přímo zaslali vládě.

Tak a teď k těm dvěma bodům, ke kterým navrhujeme se vyjádřit. Jde o to, že a) litujeme toho, že se nepodařilo dosáhnout shody na zahájení přístupových rozhovorů s Albánií a se Severní Makedonií. Asi nemá cenu tady opakovat, že to dlouhodobě podporujeme, že to považujeme za důležité z hlediska stability a bezpečnosti toho regionu a potažmo tím i pro Evropské unii. Že zejména v případě Severní Makedonie je odsouvání zahájení přístupových jednání poměrně nebezpečné vzhledem k obrovskému politickému kapitálu, který byl vložen do názvu té země. Netriviální.

Ale to, co dodáváme, je, odsunutí rozhodnutí v této věci do jara by neměl být jen plonkový čas, kdy se nic neděje. Ale že by se skutečně v té době mělo vážně řešit, proč se nemůžeme shodnout? Jaké jsou důvody, které vedou zejména Francii, ale také Holandsko a Dánsko, k tomu, aby odmítaly ta přístupová jednání. Tohle je potřeba nějak aktivně řešit. Žádáme o to vládu a dovolujeme si navrhnout v tom usnesení vám, abychom také požádali vládu o to, aby nás informovala, co v té věci konala. Navrhujeme, aby to udělala do termínu příštího březnového zasedání Evropské rady.

A pokud jde o situaci v severním Turecku, tam cítíme k zapotřebí připojit se k odsouzení, k tomu, že Evropská rada odsoudila tamní vojenskou tureckou akci. A současně vyzvat k hledání dalších kroků, které by Evropská unie a členské státy společně mohly udělat k tomu, aby tam nedocházelo k nepřijatelnému lidskému utrpení a ke zvyšování rizika uprchlických toků. Tolik komentář za Evropský výbor. Děkuji vám za pozornost.

