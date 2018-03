Senátor Hampl: Prezident nepomáhá zájmům ČR, nýbrž Ruska

S vládou A. Babiše bez důvěry a velkým množstvím jejích zásadních kroků, které by dělat rozhodně neměla, mám celkově problém. Ale pokud jde o razantní českou odpověď na útok chemickou zbraní v Salisbury a na ruské nařčení ČR, stojím zcela jednoznačně a pevně za předběžně ohlášeným úmyslem ministra Stropnického vyhostit vhodně vybrané diplomaty (ve skutečnosti špiony) z ruské ambasády.

Že je ruská ambasáda v Praze jednou z největších v Evropě, se ví dávno. Že je to z velké části krytí pro špionážní a vlivovou činnost, se ví dávno (t.j. ví to naše tajné služby a ti, co jejich zprávy čtou). Že se má držet basa s napadeným spojencem a ne s tím, kdo ho napadl, vědí už kluci na pískovišti (ale platí to po celý život, i po opuštění pískoviště).

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

