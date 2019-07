Senátor Hilšer: Stát nemůže vybrat daň, kterou by měl správně vybrat

Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážené paní senátorky a vážení páni senátoři, jak už zde uvedla paní ministryně, jedním z hlavních důvodů novely je reagovat na nový fenomén sdílené ekonomiky, a proto zavádí tzv. poplatek z pobytu. Já si dovolím hned na úvod své řeči zmínit, že si myslím, že ta novela nevím, jestli je paskvil, ale rozhodně je bezzubá. A odůvodním to. Dříve mi ale dovolte, abych něco řekl obecně o sdílené ekonomice nebo resp. problematice sdílené ekonomiky v oblasti ubytování, a pak navázal.

Domnívám se, že reakce je velice důležitá, protože sdílená ekonomika se do určité míry zvrhla v nekontrolovaný způsob podnikání, který se snaží nebo který maximalizuje zisk na úkor celé společnosti, na úkor obcí, a o co mi jde nejvíce, na úkor konkrétních lidí, kteří nesou náklady jak finanční, tak psychologické. To také uvedu. Ono totiž to, co bylo původně zamýšlenou sdílenou ekonomikou, už dávno není. Dříve šlo o to, že si někdo pozval někoho k sobě domů, ubytoval ho tu. Tomu se říká anglicky coach surfing, jestli to dobře vyslovuji. Nebo někdo měl byt, chtěl sdílet jeden pokoj, tak někoho v bytě ubytoval. Nebo měl byt, odjel na dovolenou, chtěl byt dát k dispozici. A pro to měly sloužit elektronické nebo internetové platformy, jako je AirBNB atd., tedy hlavně v tomto ohledu AirBNB.

Bohužel dochází v současnosti tím, že na to není vidět, k řadě důsledků této sdílené ekonomiky. Já bych tady zmínil především vytlačování původních obyvatel z turistických měst, v tomto případě bych zmínil například Prahu. Stává se to, že lidé, kteří ve městě pracují, si vlastně nemohou dovolit ani v těch městech bydlet, protože se obrovsky zvedají nájmy a jednou z příčin je tato sdílená ekonomika.

K čemu dochází v reálném životě? Dochází k tomu, že si nějaká firma, velký investor, v Praze to je už dnes poměrně známo, že jsou to různí ruští podnikatelé, kteří skoupí několik bytů v daném vchodě nebo skoupí třeba i celý blok a pak díky internetovým platformám tam provozují podnikání v ubytování, dělají z těch domů hotely. Problém je v tom, že to samozřejmě ovlivňuje charakter města, ale lidem, kteří v těch domech bydlí, se stává z bydlení peklo. Já už jsem s řadou lidí třeba tady v Praze hovořil. A děje se to, dokonce mi říkali, že se bojí pouštět svou 14letou dceru na chodbu vynést koš, protože jsou tam různé nájezdy opilých turistů atd. Nemám nic proti turistům, ale víme, jak to často vypadá. To je opravdu vážný i sociologický problém.

Problém je také v tom, že ti lidé, majitelé bytů se nemohou dovolat žádného práva. Prostě pro ně tento způsob podnikání, který by oni mohli nějakým způsobem napadnout, tak se nikde nedovolají práva a tím se v nich ještě vyvolává pocit toho, že zde nefunguje právní stát.

A v čem vidím konkrétní problém? Internetové platformy jako třeba AirBNB fungují tak, že vyberou peníze za ubytování a pak peníze dále posílají. Odeberou si svou provizi, odeberou, dejme tomu, i ten poplatek, a dále zisk z toho posílají ubytovateli, tomu, kdo pronajímá daný byt. V tomto případě i těm velkým firmám, které dnes už v Praze a možná i v jiných městech v tomto podnikají.

A na ty, kdo ubytovává, není vidět. Oni skrývají svou identitu a obce pak nemohou žádným způsobem vybrat ten poplatek. Stát nemůže vybrat daň, kterou by měl správně vybrat. A to je samozřejmě velký problém.

Já jsem trochu situaci sledoval, vím, že v PS byly návrhy na to, aby se tento způsob upravil, ale bohužel se to nepodařilo. A já se divím, že vláda, která zavedla EET, která v podstatě kontroluje klidně i malého zelináře tamhle někde na sídlišti v Neratovicích, který si musí zavést anténku na internet, aby se mohl napojit na finanční úřad, tak neudělá nic pro to, aby vytvořila zákonnou normu, která bude kontrolovat a vyžadovat po internetových platformách, aby přiznávaly, co se tam děje. Já musím říci, že jsem slyšel, že některé platformy se tomu nebrání, ale některé platformy se tomu brání a nechtějí to. Nebudu tady jmenovat.

Já se domnívám, že tento zákon fenomén a to, k čemu byl původně asi směřován, tzn. kontrola a vybírání poplatku ve sdílené ekonomice, že prostě nebude účinný a ten, kdo platil poplatky nyní, tak je bude platit. Ale ten, kdo je neplatil, stále bude mít možnost se tomu vyhýbat. A pro mě je tato novela jakýmsi vyrovnáním se se sdílenou ekonomikou, ale pouze naoko. A to mě prostě překvapuje. Myslím si, že toto byla dobrá příležitost, jak problém vyřešit. Z tohoto důvodu budu hlasovat proti schválení novely, ale byl bych rád a je otázka, jak to dopadne, i kdyby nebyla schválena, tak aby se tím vláda dále zabývala a případně i tuto novelu nebo jiné zákony vedla směrem, který jsem zde naznačil. A proto si dovolím předložit usnesení. Nevím jestli teď, omlouvám se, z procesního, až v podrobné rozpravě. Mám připravené usnesení, které bylo rozdáno a poprosil bych potom o jeho podporu.

Děkuji vám.

