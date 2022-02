Senátor Horník: Pane ministře, padlo červené eso, nebo co to padlo?

reklama

Vážený pane místopředsedo, pane ministře, vážené kolegyně a kolegové,

jsem 18 let v této místnosti. Viděl jsem X ministrů, předsedů vlády a lidí, kteří se zabývali politikou a dělali zákony. A já jsem dneska ke svému zděšení najednou viděl politika, který věští z karet. Který má schované eso v rukávě. Falešná hra. Mluvím o vás, pane ministře. Pane ministře, padlo červené eso nebo co to padlo? Je to hrozný. Mí dva předřečníci, kolegové, velmi fundovaní, když se podepíšu pod všechno to, co tady řekli, tak pan ministr celou dobu hraje karty.

To je vyslanec této vlády k nám sem do Senátu. A tady je vidět, jak si jeden člen vlády nás váží. Toho, že my se tady zabýváme zákonem, který rozděluje možná společnost, bereme to vážně, připravovali jsme se na to a pan ministr hraje karty. Tady bylo řečeno panem kolegou Láskou o frustraci obyvatel. Pan ministr asi frustrován není. Já vím, jak je asi ta jeho, nebo dovedu si představit, jak je úloha ministra náročná v této době. Můžu mluvit? Já jsem rozuměl, že to mám dokončit. Aha. A já už budu v podstatě končit, protože jste mě, pane místopředsedo, vyvedl z myšlenkového pochodu.

Takže prosím vás, i kdybych dneska byl 100% přesvědčený, přišel jsem sem do Senátu, že pro ten zákon budu hlasovat, tak to, co mi teď předvedl ministr České republiky, jak si nás váží, tak budu hlasovat proti tak nebo tak.

