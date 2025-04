Senátor Hraba: Lékaři budu moci nahlížet do registru zbraní, velmi důležité

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové. Člověk míní a pořad jednání mění... Měl jsem připravený určitý text. Samozřejmě se nevyhnu reakcím na předchozí předřečníky, zvláště na to, co říkal kolega, pan senátor Láska.

Pokud někdo z vás uvažuje o tom, že by zvedl ruku pro ten pozměňovací návrh, z jakého důvodu? Ptám se z důvodu toho, že nechcete, aby byly vlastněny tlumiče, aby někdo měl na své střelné zbrani tlumič... A co dělá ten pozměňovací návrh? Devět měsíců umožní nabývání tlumičů těm 300 000 lidí, kteří mají zbrojní průkaz, zbrojní oprávnění, a těm dalším, kteří to zbrojní oprávnění do té doby dostanou. Jsem hluboce přesvědčen, a pan kolega Láska to naznačil, že to pravděpodobně tak dopadne, že pokud by prošel ten pozměňovací návrh, bude to znamenat radikální navýšení vlastnění tlumičů v české veřejnosti. Prostě bude. Odložený zákaz, který umožňuje ho obejít v uvozovkách tomu, kdo ten zákaz nechce respektovat a nebude, bude znamenat jen a pouze navýšení počtu tlumičů v české veřejnosti. Každý, kdo o tom uvažuje, položte si, prosím, tuto otázku a odpovězte si na ni. Jestli to skutečně bude dělat to, co si myslíte, že bude. Já jsem přesvědčený o tom, že opravdu ne.

Já podporuji návrh zákona tak, jak přišel z Poslanecké sněmovny. On je totiž velmi důležitý. Z mého pohledu naprosto nejzásadnější věc je, že umožňuje lékařům, a ukládá jim povinnost, aby se podívali do registru zbraní, aby zjistili, že jejich pacient je držitelem zbrojního oprávnění nebo zbrojního průkazu podle současné pojmologie, současné definice tohoto pojmu. To je podle mě to absolutně nejzákladnější, protože ten, kdo má zbrojní průkaz a má psychické problémy, ho nesmí mít a musí okamžitě o zbraň a to oprávnění přijít. To je naprosto nejzásadnější věc, která v tom zákoně je. Pokud by se vrátil do Poslanecké sněmovny, a nedejbože nebyl přijat, vzhledem k tomu, že končí období Poslanecké sněmovny volební a nastanou změny, které nutně budou znamenat posun přijímání právních předpisů, tak se to také nemusí stihnout. To by byla největší tragédie, která by mohla postihnout českou zbraňovou legislativu.

Jsou tam další velmi důležité změny, které se týkají vlastnění zbraní obecními policiemi, dlouhých zbraní, tak, aby mohly zajišťovat skutečně bezpečnost v českých ulicích. Jsou tam další věci, které se týkají myslivecké stráže, a další věci. Já to podporuji. V tomto směru ministerstvo vnitra má moji maximální podporu, protože ten zákon je prostě připravený dobře.

Chtěl bych se ještě vyjádřit k tomu závěru komise, která byla na ministerstvu vnitra. Komise žádný závěr neudělala. Neudělala. Komise jednala. Na komisi byly předkládány různé návrhy a výsledkem jednání komise, co bylo, nic. Poslanecký návrh několika poslanců. Nebyl to návrh, závěr komise. Nehlasovalo se na komisi o ničem. Diskutovalo se, ano, a je dobře, že se diskutovalo. Ale komise ministerstva vnitra nepřijala vůbec žádné usnesení, ani nebylo navrženo na tom jednání. Takže tolik k jednání té komise. Je dobře, že jednala. Já jsem se těch jednání účastnil, viděl jsem argumenty, slyšel jsem argumenty protistrany. Tolik k tomu celému návrhu.

Abych se vyjádřil ještě k té salámové metodě, samozřejmě, že to je salámová metoda. Pokaždé, když se otevírají zbraňové zákony, objeví se snahy tu a tam něco omezit, tu a tam něco zakázat. V Německu ta salámová metoda dospěla do takového stavu, že zákona dbalí lidé prakticky nemohou být ozbrojeni. Co to udělalo s bezpečnostní situací v Německu? Zhoršila se. Zhoršila se, protože zločinci to samozřejmě nerespektují. Oni nebudou respektovat ani zákaz tlumičů, oni si je pořídí, oni si je vytisknou, oni si je udělají doma svépomocí. Samozřejmě ten zločin si vždycky pomůže.

Já samozřejmě podporuji policii v tom omezování zákazu tlumičů, na druhou stranu, když jsem se ptal, kolik a jak byly použity tlumiče před rokem 2021, když byly zakázané, a co můžeme očekávat od nové právní úpravy, pokud by byly zakázané, ta data prostě nejsou, nejsou, abychom mohli zkomparovat, jestli ten zákaz, i kdyby byl úplný, vůbec může fungovat. Já se možná vyjádřím ještě dále v diskuzi, ale pro tuto chvíli je to z mé strany všechno. Já vám děkuji za pozornost.

