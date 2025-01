Senátor Hraba: Opět se zdá, že tu zavládla kolektivní slepota. Nebo hloupost

Opět se zdá, že tu zavládla tu kolektivní slepota. Nebo hloupost. U části lidí, klávesnicových hrdinů. Podobně jako za covidu, kdy se na covid dalo hodit úplně všechno, co se udělalo. I to, co se covidu netýkalo. A kdo to kritizoval, byl dehonestován. (Pro případné nálepkáře doplním, že to píšu jako člověk třikrát očkovaný, který hlasoval proti pandemickému zákonu.)

Totéž se teď děje i s válkou na Ukrajině. Respektive ohledně právní debaty nad novelou trestního zákoníku, která byla přílepkem přidána do „Lex Ukrajina VII“. Pro některé je totiž úplně jedno, co je jejím obsahem, hlavně že je to odprezentováno jako „pomoc Ukrajině“, a tím je vlastně jakákoliv diskuze o správnosti/nesprávnosti daného návrhu vyloučena.

V jejich vidění světa přeci ten, kdo nesouhlasí a podpoří nesouhlas konkrétními právními argumenty s poukázáním na snadnou zneužitelnost onoho paragrafu, dostává přeci „notičky z Kremlu“, tak jakápak diskuze. Touto svojí hloupostí však způsobují pravý opak toho, co chtějí.

I přes snahy „lepších“ lidí to před volbami na mě naroubovat jsem nikdy nezpochybňoval pomoc (žádnému) napadenému státu, takže jsou mi tyto řeči křiklounů celkem jedno. Ale ti, kteří tyto laciné rétorické obraty používají, si klasicky neuvědomují, že pomoci lidem na napadené Ukrajině paradoxně nejvíc škodí touto svojí hloupostí. Ženou tím úplně normální lidi na okraj. A pak se diví…

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.



