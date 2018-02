Senátor Jeništa: Nejblíže ke vstupu do Unie mají Srbsko a Černá Hora

Dobrý den, vážený pane předsedo, vážený pane premiére v demisi, milé kolegyně, kolegové.

Vzhledem k tomu, že pan premiér tady řekl prakticky drtivou většinu informací, které mám i já ve své zpravodajské zprávě, tak je nebudu opakovat. Pan premiér samozřejmě přidal i některé názory svoje vlastní, postoje vlády, což si myslím, že je také velmi pozitivní, informovat Senát o tomto. Já jenom bych si dovolil doplnit takovou aktuální a z mého pohledu poměrně zajímavou věc, která se týká brexitu. Nebyla diskutována přímo na této Evropské radě, ale byla schválena plénem Evropského parlamentu. A týká se to rozdělení případně uvolněných 73 křesel v Evropském parlamentu, kterými v současné době disponuje Británie. Z těchto 73 křesel bylo navrženo, že 27 křesel bude rozděleno mezi 14 zemí, které jsou v parlamentu vzhledem k počtu obyvatel takzvaně podreprezentovány. Netýká se to tedy České republiky. A zbývajících 46 křesel by mělo sloužit jako rezerva pro případné nové členy Evropské unie. Protože samozřejmě v evropské smlouvě je, že plénum nesmí mít více než 750 členů plus předsedu. Takže těch 46 křesel by bylo připraveno pro nové členy. Bylo řečeno také, že nejblíže ke vstupu do Unie mají Srbsko a Černá Hora. Ale připadal by ten vstup v úvahu nejdříve, optimisticky, v roce 2025. Údajně.

Tak to je jenom takové zajímavé doplnění usnesení pléna. Já už jenom konstatuji, že tento materiál byl na Evropském výboru prodiskutován a výbor přijal usnesení, že bere tento materiál na vědomí. To je z mé strany zatím vše.

Děkuji.

Mgr. Luděk Jeništa BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Premiér Babiš: Pan Tusk má stejný názor na kvóty a migraci jako V4 Vodička (Svobodní): Je Evropská unie také v přechodu? Vláda schválila přistoupení k fiskálnímu paktu EU Předseda Evropské komise Juncker se vyjádřil ke kauze Čapí hnízdo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV