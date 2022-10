Senátor Kantor: Došlo k nějakým určitým turbulencím

reklama

Děkuji za slovo. Milé kolegyně, vážení kolegové, ohledně náplně činnosti komise máte zprávu o činnosti komise k dispozici. Tam bych akorát zdůraznil vlastně, že došlo k nějakým určitým turbulencím. Každopádně jsem chtěl říct, na tomhle místě, po tom, co od ledna tuto komisi vedu, že jsem pochopil, že tato komise je zcela odlišná od ostatních komisí a výborů. A má i jiné tedy postavení, je to takové výjimečné postavení. Ta komise plní úlohu spojníku mezi kanceláří Senátu a senátory a senátorkami, napomáhá k rychlejšímu řešení vzniklých problémů.

Důležité také je, a to jsem vás chtěl poprosit takhle veřejně, když dojde k situacím, aby nebyla činnost komise upozaďována, protože jsem zjistil, že těmi roky docházelo k tomu, že až tedy se našlo nějaké místo, tak se udělala schůze komise. Bylo to velmi složité, nám se to povedlo udělat, myslím si, ve všech šesti v tomto roce v normální dobu, abych tak řekl, aby to nebylo hodinu před zasedáním pléna, kdy se potom věci odehrávají ve velké rychlosti, a není možné je pořádně probrat. Takže to by bylo dobře, kdybyste byli tak hodní a akceptovali to zasedání komise, díky také obětavosti členů komise, kteří potom v některých případech přicházeli v okamžiku, kdy končí výbory, tak přecházely do komise, obtížné je najít termín komise, protože jsou tam vždycky v posledních dnech těsně před plénem zabrány všechny termíny. To bych vás také chtěl poprosit, jestli byste na to nějakým způsobem brali ohled, pokud by to bylo potřeba. Děkuji vám za pozornost, děkuji vám za důvěru, za těch posledních deset měsíců, a budu doufat, že další předseda nebo předsedkyně komise tu komisi povede v tom směru, ve kterém to vedli Anička Hubáčková, před ní ještě další kolegové, Jitka Seitlová, a ještě další, a myslím si, že je hrozně důležité znát tu kontinuitu a udržovat ji, protože z toho potom vychází věci, které se mohou vzdálit a neopakují se zbytečně chyby, které se třeba děly. Také jsem chtěl poděkovat tajemníkovi komise Pavlu Königovi za to, že mě do té problematiky uvedl s Aničkou Hubáčkovou, už jsem se zmiňoval o tom, že mi také pomohla na tom začátku, takže členům komise děkuji mockrát za to, že se zúčastňovali a že vždycky byla komise usnášeníschopná velmi pohodlně a snažili se to nějakým způsobem korigovat. Děkuji vám za pozornost.

