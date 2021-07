Senátor Kantor: Nemocnice by přivítaly veřejné zdravotní pojištění

reklama

Vážená paní ministryně, pane předsedající, milé kolegyně a kolegové vážení.

Já jenom stručně, já bych se chtěl zastat toho pozměňovacího návrhu pana senátora Lásky. Ono to je takové, mám z toho pocit, že když to vyjde dneska, nebo to vyjde za 3 týdny, moje zkušenost tedy s některými našimi senátními tisky a senátní tisk, který se bude týkat toho neveřejného zdravotního pojištění bude velmi složitý za ty 3 týdny, takže v tomto bych podpořil přijetí pozměňovacího návrhu předloženého dneska panem senátorem Láskou a spol. Já jsem si udělat 3 sondy takové, v podstatě ale jednoduché, protože toho času na to moc nebylo.

Nemocnice by přivítaly veřejné zdravotní pojištění v péči o děti zde jmenované, protože by se tím odstranilo velmi mnoho různých průtahů, čekání atd., takže tam jsem dostal jednoznačnou odpověď od několika – ne od všech, protože to se nedalo stihnout – že by tyto věci podporovaly. Odborná veřejnost ohledně toho argumentu, který se opakuje – co když se narodí dítě, které bude stát desítky milionů ročně? Já jsem si dělal přes ty, snažil jsem se domluvil s kolegy, kteří mají tu nejdražší léčbu pediatrů ve své gesci, a v podstatě mi z toho vycházelo, že opravdu ta incidence těch nemocí je tak malinká, že je velmi nepravděpodobné, že by to mělo nějakým způsobem začít ruinovat rozpočty veřejného zdravotního pojištění. Například se jedná o hemofilii, nějaké typy hemofilie atd. V České republice, co se týče hemofilie, která je jedna z nejdražších, díky těm náhradám určitým, tak je to 80 dětí ročně v celé ČR na 10 milionů obyvatel. Takže to je, myslím, jeden z argumentů. A další, ta sonda nebo ta oblast, o které jsem se chtěl zmínit, je etický princip. Protože děti jsou nejzranitelnější skupina, to tady zaznělo mockrát během těch uplynulých let. A myslím si, že i v tomto případě bychom měli jít tou cestou vstřícnosti k dětem, které jsou nota bene nemocné.

Děkuji za pozornost.

