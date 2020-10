Senátor Kos: Bylo by vhodné účinnost odložit třeba i o rok

reklama

Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, senátorky, senátoři.

Paní ministryně tady představila, o co v této novele jde. Já to jenom krátce zopakuji. Účinnost odložení o 2 měsíce a odpuštění poplatku 1000 Kč za vystavení průkazky dočasné, také 2 měsíce, do konce února příštího roku. Jako zpravodaj jsem se nad tím zákonem zamýšlel ze dvou pohledů, a sice z jednoho pohledu, toho, že odložení účinnosti o 2 měsíce a odpuštění poplatku 1000 Kč celkem pro ty průvodce, kteří jsou jednou z nejpostiženějších skupin podnikatelů v České republice, zejména ve velkých městech, tak celkem nic neřeší. Bylo by vhodné účinnost odložit o mnohem víc měsíců, nebo možná třeba o rok apod.

Druhý směr, o kterém jsem uvažoval... Nevím, jestli si pamatujete, tak jsme tady asi před půl rokem probírali něco podobného s průvodci. Senát dal pozměňovací návrh, aby ta průvodcovská průkazka byla jedna, protože skutečně dvě průkazky průvodce s rozdílnou kvalifikací vytvářejí dost velký chaos už v těch kvalitativních požadavcích a potom i kvalitách průvodců. Když to přeženu, je to něco podobného, jako kdyby byl řidičský průkaz 1. a 2. stupně, na ten 1. stupně by bylo třeba jenom udělat zkoušku z teorie a na druhý i zkoušku z jízd.

Ale samozřejmě přeháním. Ten návrh na tu jednu průkazku Poslanecká sněmovna zamítla, já jsem ho tedy na výboru „zrecykloval“, předložil jsem výboru návrh na zavedení jedné průkazky, pozměňovací návrh. Ovšem ve výboru ten návrh neprošel s logickým odůvodněním. Je to i logické odůvodnění toho mého prvního argumentu, to znamená oddálení té nutnosti mít průkazky. Argument tady řekla také paní ministryně, to znamená to, že by účinnost toho zákona byla v konfliktu, vlastně by nastartoval ten původně platný. Výbor nakonec přijal usnesení na svém 34. zasedání včera, 13. října, že doporučuje Senátu PČR schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Tolik za mě. Děkuji.

