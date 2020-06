Senátor Kos: Matematika je potřebná nejen u klasických oborů

reklama

Vážený pane předsedo, pane ministře, kolegové,

já bych možná na úvod položil panu ministrovi otázku, na kterou bych rád znal odpověď, byť jsem si ji někde četl, ale chtěl bych odpověď od něj, jestli ví, jaké byly argumenty pro zavedení povinné maturitní zkoušky od roku 2021, když se připravoval zákon, který nyní platí? My tady teď slyšíme argumenty opačné. Jednorázová zkouška z matematiky je zbytečná, není ale jasné, proč není zbytečná u ostatních předmětů, to jsem se tady zatím také nedověděl. Učitelé to neumí učit, přestože se měli od roku 2017 prostřednictvím ministerstva školství učit matematiku. Další argument je, že žáci matematiku a maturitu z matematiky nechtějí. A dalším silným argumentem, který často slýcháme, že z maturit z matematiky jsou špatné výsledky. Já se omlouvám, ale mně ani jeden z argumentů nepřipadá, dá se říci, validní k tomu, aby maturita byla zrušena. A jak jsem řekl, argumenty pak vedou k závěru, k podle mě velice falešnému závěru. Tak povinnou maturitu z matematiky zrušíme a bude klid. A co se pak stane? Trošku tady můj předřečník, kolega Kunčar, řekl. Sníží se obecná prestiž tohoto předmětu, bude se hlásit ještě méně studentů na tento obor na pedagogických fakultách, klesne tím pádem znova kvalita výuky a samozřejmě bude ještě menší zájem jak o výuku matematiky, tak i zájem studentů a s tím samozřejmě ale pak následně související zájem o technické vysoké školy.

A k těm právě mířím, protože to považuji za základ toho, proč matematiku učit a proč se snažit o to, aby se zvedla kvalita její výuky, prestiž a samozřejmě pokud chceme tu kvalitu nějakým způsobem kontrolovat, tak maturitní zkouška je jedním z atributů kontroly. Tady čtyři roky probíhala diskuse o tom, jestli maturita z matematiky ano nebo ne, místo toho, jak jsem říkal, aby se ministerstvo školství zasadilo o to, aby výuka matematiky a přístup k ní se změnila, ale hlavní motiv, co jsem postřehl v té diskusi, byl ten, že matematika je důležitá pro rozvoj ČR, zejména technických oborů, jejichž vliv hlavně v průmyslu, ale i ve vědě, bude vzrůstat. Matematika je potřebná nejen u těch klasických oborů, kam my ji zařazujeme, strojírenství, stavebnictví, chemie, biochemie, farmacie, ale i u oborů samozřejmě spojených s výpočetní technikou, komunikační technikou, a například i v medicíně, grafice, a mnoha dalších oborech, které postupně i budou vznikat, které teď ani nevíme, že existují, nebo průmysl je nevyužívá, ale během několika let jistě najdou uplatnění.

Velmi bych se přimlouval za to a podpořím také ten pozměňovací návrh, aby maturita z matematiky zůstala. Samozřejmě to musí předcházet zkvalitnění výuky, které už ale mělo nastat, aby matematika nebyla jenom nějakou suchou teoretickou vědou, ale více praktickou, přešla od vzorců matematických k jejich využití a použití. A zase budu končit takovou parafrází kolegy Kunčara. Zaslechl jsem i mnoho názorů na maturitu z češtiny, která třeba preferuje různá literární díla apod., a slyšel jsem mnoho názorů na to od studentů, že tyto věci nikdy v životě neuplatní a nebudou potřebovat a že maturita z češtiny je zbytečná. Samozřejmě beru to jako „ironický“ příspěvek, ale ta diskuse o tom, maturita z jakého předmětu je potřebná, přinese něco těm studentům a následně tedy pracovníkům nebo podnikatelům, kteří se z nich stanou, tak by mohla být bezbřehá. Nicméně jak jsem říkal, já se zdržím při hlasování o zákonu jako celku a chci podpořit pozměňovací návrh kolegy Canova.

Děkuji.

Ing. Ladislav Kos HPP 11



