Senátor Kos: Už teď řidiči předjíždí 1,5 metru od cyklisty

Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, kolegyně, kolegové, já se budu držet jen jednoho tématu, a to je odstup 1,5 metru. Do ničeho jiného, slibuji, se nebudu pouštět.

Já na rozdíl od mých předřečníků sice už nejsem žádný vrcholový cyklista, ale přesto najezdím po silnicích, protože jsem silniční cyklista, několik tisíc kilometrů ročně. A zažívám tedy proto mnoho konfliktů každý rok opakovaně. A většina z nich se týká právě bočního odstupu, takže několikrát do roka skončím na krajnici nebo na kraji příkopu nebo přepadávám přes obrubník. Nicméně poslední měsíc, kdy díky médiím došlo k nějaké informovanosti veřejnosti, že se chystá zákon na odstup 1,5 metru, tak se situace při předjíždění výrazně zlepšila. Vnímám to, že většina řidičů mě předjíždí dokonce v protisměru, což jsem nikdy předtím nezažil a opravdu je to úplně o něčem jiném. Takže tady si právě myslím, že zákon by měl nabýt platnosti, protože jestliže jenom jakási mediální informace řidičům, byť zákon ještě není schválen, udělala to, co udělala, tak by byla velká škoda nyní ten odstup nějakým způsobem zlikvidovat. A navíc si myslím, že před veřejností bychom nepůsobili dobrým dojmem, kdybychom něco takového stáhli.

Druhou diskutovanou součástí zákona, a už to tady padlo, kterou svým usnesením navrhl VHZD a bylo to součástí pozměňovacího návrhu, který tam přinesli pan Nytra, Červíček a Kortyš, tak je v zákoně uvedena výjimka z povinnosti cyklistů použít cyklostezku nebo vyhrazený jízdní pruh, pokud by využitím mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu. Na první pohled se může zdát, že to je nesmysl, a jeden z mých předřečníků to tady tak prezentoval. Protože se zdá, že jde proti bezpečnosti cyklistů a vyhání je z pro ně vytvořených nějakých chráněných komunikačních cest. Nicméně je mnoho souběžných cyklostezek, kde by se zdálo, že jsou velice bezpečné a že by cyklista na ně z komunikace měl sjet. Jenže problém je v tom, že pokud je ta cyklostezka na druhé straně nebo u druhé strany komunikace, po které cyklista jede, tak na cyklostezku se musí dostat přes protisměr a zase zpátky na silnici se musí zase dostat přes protisměr. A samozřejmě i odbočování z vlastního pruhu je na frekventovaných komunikacích velice těžké.

Takže já to za nesmysl nepovažuji a chci navrhnout proto, aby se nehlasovalo pro bod, který je součástí pozměňovacího návrhu VHZD. Já pak na něj upozorním ještě v nějakém svém dalším příspěvku. A zrovna tak jsou nebezpečné cyklostezky, které jsou hojně využívané nejen cyklisty, ale i dalšími účastníky, jako jsou chodci, maminky s kočárky, bruslaři, pejskaři apod. Taková klasická ukázka je cyklostezka Braník – Vrané dnes již, a hlavně o víkendu je tato stezka skutečně třeba pro cyklisty velice nebezpečná. Já se přiznám, že jezdím po komunikaci, která je souběžná s touto cyklostezkou, protože je mnohem bezpečnější.

A další forma cyklostezky, která je nebezpečná, kde cyklista ohrožuje sám sebe, jsou cyklostezky z volně ložených panelů, kterých je v Česku také dost. Tak to jenom k bodu 6, který se navrhuje vyřadit.

Já bych tady teď shrnul základní důvody, proč 1,5metrový odstup zavést. Tak samozřejmě zvyšuje bezpečnost cyklistů. Dám příklad, třeba pokud vás předjíždí rychlostí 90 km/h nebo větší kamion, tak skutečně i těch 1,5 metru je naprosto nedostatečných, protože ta tlaková vlna, která se předjetím udělá, tak máte co dělat, abyste se udržel na silnici, natož když vás pak předjíždí blíže. A samozřejmě odstup cyklistů od předjíždějících automobilů je dlouhá léta praktikován už v některých zemích EU s pozitivními přínosy.

A teď bych zase jen v kostce rád vyvrátil ty nejsilnější argumenty, které jsou proti zavedení 1,5 metru. Slyšeli jsme tady, že je to jednak vysoká sankce za nedodržení odstupu. Tu vysokou sankci odstraňuje právě můj pozměňovací návrh, který máte na stolech, který drakonickou pokutu 5-10 000 Kč, zákaz řízení a tak dále mění jednou změnou věty v zákoně na běžnou pokutu do 2000 a je tam samozřejmě i možnost domluvy a podobných věcí, samozřejmě pokud nedojde ke konfliktu.

Další argument, velice silný, a už tady také padl, na silnici užší než 3,5 metru nejde cyklistu předjet. No, na takové silnici 3,5 metru se samozřejmě nemohou ani vyhnout dvě osobní auta, protože přes zrcátka má většina osobních aut 2 metry a více, takže ani to by nešlo. Jak víte, vždycky se vyhnou, samozřejmě na těch nejužších musí jedno zacouvat na nějakou výhybnu nebo něco takového.

Další a s tím související argument, řidiči budou muset jet mnoho km za cyklistou, kterého nebudou moci s povinným odstupem předjet. To je absolutní nesmysl. Zase ze své zkušenosti a zkušenosti kolegů cyklistů, tak cyklista velice rád a velice rychle uvolní autu, které jede za ním, cestu, protože jestli něco cyklista nesnáší, tak když mu za kolem hučí motor auta, takže velice rychle zastaví nebo odbočí na nějakou krajnici a nechá auto předjet.

A poslední možná ne argument, ale předjíždění cyklistů s příliš malým odstupem, tzn. kdyby neplatilo toho 1,5 metru, tak je nebezpečné i z toho důvodu, že řidič, který jede za předjíždějícím vozidlem, tak ani nevidí, že auto nějakým způsobem vybočuje, cyklista se vynoří před ním a vidí ho pak na velice krátkou vzdálenost a nemůže adekvátně reagovat.

Na závěr bych snad řekl, že tato úprava zákona je důležitá pro ochranu zdraví a životů občanů. A to si myslím, že by mělo být prioritou při posuzování tohoto opatření a nikoli hledat argumenty, mnohdy i zástupné k tomu, že to nejde, že to není realizovatelné a že je to potřeba ze zákona vyškrtnout. Už jen to, že to funguje v mnoha zemích EU, by pro nás mělo být vzorem a i v těch zemích jiných EU, kde jsem měl možnost jezdit, tak je vztah mezi automobilisty a cyklisty naprosto jiný, přátelštější. A myslím si, že tento zákon ne, že by situaci zhoršil, jak tu bylo řečeno, ale naopak si myslím, že by ji zkultivoval tak, jak jsem toho byl svědkem třeba za poslední měsíc na našich silnicích.

Děkuji.

