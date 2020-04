Senátor Kunčar: Dejte pravomoc jen Policii ČR, s nimi je lepší domluva

reklama

Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážený pane vicepremiére, kolegyně, kolegové.

Já tady tento návrh zákona vnímám spíš jako účinný, preventivní nástroj v rukou Policie ČR a městské policie, já jsem to ještě včera konzultoval s naší městskou policií, která dnes spoustu těch přestupků řeší a následně je téměř automaticky postupuje do toho správního řízení, kde je jasné, že to v dnešních dnech skončí na hygieně, která je přetížená, nebude na to mít kapacitu, bude docházet k promlčení přestupků atd. Já si nemyslím, že by hrozilo, že každý dostane pokutu ve výši 10 tisíc korun. Tak jako doteď se spousta věcí řešila domluvou, tak se to bude řešit, předpokládám, i do budoucna, případně ty pokuty budou odstupňované. Myslím si ale, že to, co sleduji v posledních dnech, kdy dochází opravdu k poměrně velkému rozvolnění té občanské poslušnosti, kdy na začátku jsme si říkali všichni, vydržíme to, zvládneme to, týden, dva, tři, jak to trvá déle, tak je vidět, i to postávání kolem těch hospod, vysedávání v parcích atd., takže si myslím, že je na místě trošku posílit pravomoci Policie ČR a městských policií.

Co mě samozřejmě někteří upozorňují, dejte tuto pravomoc jenom Policii ČR, protože s nimi je lepší domluva, kdežto některé městské policie jsou příliš tvrdé, záleží jim na tom, aby vybrali pokuty. Myslím si, že všechno je to o lidech, tak jak to bylo i dosud, o lidech, o jednotlivých policistech a strážnících, tak to bude i do budoucna, bude to samozřejmě i o těch přestupcích, protože pokud je ten člověk rozumný, pokud bude vyzván k nápravě, udělá to, tak žádnou pokutu nedostane. Jsou tam obrovské skupiny těch, kteří jsou tzv. nepřizpůsobiví, kteří si nikdy z žádné pokuty nic dělat nebudou, toto vyvolá věc potom na zamyšlení, protože ten člověk, i když půjde do správního řízení, dostane pokutu, nezaplatí ji, dolehne na něj exekuce, budou se mu brát sociální dávky, kolikrát už není z čeho brát, takže tady by bylo možná na místě zamyslet se, jak to dělat jinak v případě těchto skupin lidí, možná bychom se mohli trochu inspirovat v Indii, nemyslím teď zrovna tělesné tresty, ale spíš možná to opisování nebo nějaký způsob veřejně prospěšných prací. Takže za mě, i když se to ve mně bije, vnímám to jako preventivní nástroj v rukou Policie ČR a já tento návrh zákona podpořím.

Děkuji za pozornost.

