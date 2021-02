Senátor Láska: Házení vlastní neschopnosti na lidi začíná přesahovat všechny hranice

reklama

Vážený pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové,

já jsem chtěl začít jinak, ale vystoupení pana ministra mě přivedlo k tomu, že bych chtěl říct ještě něco jiného. Možná jsme tady historicky pár měsíců zpátky měli situaci, kdy se možná někdo snažil řídit stát, bránit pandemii, bránit nakažení lidí. Ale nemůžu se zbavit pocitu, že teď už žijeme v situaci, kdy nikdo neřídí nic a jediné, co se řeší, je, na koho shodíme ten průšvih, do kterého se ženeme. Ať už v rovině politické, k tomu se dostanu v souvislosti s tímto návrhem zákona, nebo i v rovině, kdy stále častěji slyšíme z úst vládních politiků, že za všechno mohou lidé, protože neposlouchají. Připomnělo mi to tuto věc, protože pan ministr s tím v tomto vystoupení v první polovině začal také.

Já se s tímto nemohu smířit. Házet svoji vlastní odpovědnost za svou vlastní neschopnost na lidi, už to začíná přesahovat všechny hranice. Lidé v téhle zemi na začátku pandemie ukázali, že jsou velmi soudržní. Že umí pomáhat. Že umí řešit neschopnost vlády. To, že po roce jsou unaveni z toho, že vláda vyhlašuje jedno opatření za druhým, chaoticky, zmatečně, s milionem výjimek. Že už neví, co platí. Že mladí lidé se orientují, když chtějí vědět, jestli příští týden se mohou někde sejít, když chtějí vědět, co platí, nebo neplatí, tak jdou na Instagram jednoho politika, aby si to tam přečetli, protože ten je jediný, kdo jim to dokáže srozumitelně říci a supluje práci celé vlády. Málokdo z lidí je dnes schopen říci k dnešnímu dni, co vlastně může a co nemůže. Je v tom absolutní chaos. Vláda se nenaučila za rok komunikovat. Ani na svých tiskovkách, ani na nějakém oficiálním webu. A divíte se, že lidé už jsou z toho zmatení, když neví, co platí? Divíte se, že mají plné zuby toho, když vládní politici sami nejdou příkladem? Když si chodí do restaurací, chodí si na mejdany? A když jsou nachytáni, tak lžou, místo aby si posypali hlavu, že chybil, tak lžou. Lidé jsou z toho unavení a vy je teď dorazíte tím, že řeknete, že za to jsou odpovědní oni! Je to zbabělost. Je to velká zbabělost.

K té odpovědnosti politické. Hledání viníka. Když jsem viděl jako právník návrh pandemického zákona a vyloupával se z toho jeden právní problém za druhým, který také odpovídá tomu, že návrh byl psán během několika desítek hodin. Zase se dostáváme do situace, my jsme v pandemii ne měsíc, ale rok. Rok! A zásadní pandemický zákon napíšeme během několika desítek hodin. Nelze se divit, že potom je to takový paskvil, jaký to je. Tak jako právník bych navrhl automaticky zamítnout, ať se předloží něco jiného a lepšího. Nebo aspoň kvalitního. Nebo aspoň něco, co nemá chyby. Ale jako politik tam vidím, že to vlastně zase není nic jiného než past. Ženeme se do průšvihu a hledá se, kdo za to bude zodpovědný. A Senát pro tohle bývá docela vhodný cíl, že něco neschválil včas, že něco opravoval. Takže nám nezbývá nic jiného, než se pokusit zákon opravit. Opravit ho v naprosto šibeniční lhůtě. Poděkování a obdiv všem kolegům, kteří na tom několik desítek hodin ve dne v noci pracovali a ty návrhy připravili. Nevím, jestli to mohu říci jako senátor, tím vlastně chválím sám sebe, ale obdivuji Senát za to, jak v této krizi dokáže fungovat a dokáže pracovat. Poděkování všem kolegům, kteří tu sedí, předsedům klubů.

A to, co vám ještě chci říci, je úplná drobnost ve srovnání s tím, co tu přednášel kolega Canov nebo co bude ještě přednášet kolega Wagenknecht, ale já jako právník to říci musím. Když už to opravujeme, tak máme opravit všechno. Tento návrh zasahuje mj. i do zákona o právu shromažďovacím. Já myslím, že pro každou demokratickou zemi je to poměrně důležitý zákon. A přichází tam s relativně pochopitelným opatřením, které říká, že v době pandemie se lidé shromažďují a protestují se zahalenými tvářemi vyjma situace, kdy policie řekne, že by to bylo nebezpečné a že to nedovolí. Pochopitelné to je. Co už pochopitelné není, že toto ustanovení není provázáno ukončením účinnosti pandemického zákona, který je omezen na rok. Takže tady máte výsledek jedné další nekvality, že až skončí účinnost pandemického zákona nebo jeho základních ustanovení, tak v zákoně shromažďovacím zůstane to, že my protestujeme se zahalenými obličeji. Navždy. Takže já jen anoncuji, že v podrobné rozpravě předložím pozměňovací návrh, který tuto vadu odstraní a opatření o zahalování obličeje pro případ demonstrací prováže s účinností zákona, tzn. když skončí § 1-7 pandemického zákona, zruší se i ustanovení tímto zákonem vložené do zákona o právu shromažďovacím.

Děkuji.

