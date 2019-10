Senátor Láska: Kvůli rozdílným názorům na jednoho zpěváka se vyhazujete z přátel, hrábne mi z vás

Lidi mě z Vás jednou fakt hrábne. Není to tak dlouho, co mě tu řada z Vás sjezdila za to, že jsem odmítnul schůzku s poslancem SPD, který se mnou chtěl sdílet nějaké mé odborné informace. Prý jsem moc radikální, nekooperativní, netolerantní, neslušný. Dodnes považuju ten svůj postoj za správný. Neboť poslanci SPD dávno neslouží zájmům téhle zemi a já se s nimi o žádné své odborné poznatky dělit nebudu.

No, a co teď vyvádí někteří z vás? Kvůli rozdílným názorům na jednoho zpěváka se vyhazujete z přátel. Přestáváte spolu komunikovat. A dokonce už prý spolu nepůjdete ani na další demonstraci Miliónu chvilek. Protože nemůžete stát v jednom šiku s člověkem, co má na zpěváka XY jiný názor než Vy? Jste normální?

Hele, klidně se hádejte do krve o čemkoli a o komkoli. Někdy takové hádky, zvláště o méně podstatných věcech, jsou dobrý ventil z trochu uspěchané a stresované doby. Já třeba se svým synem zvládnul dvouhodinovou hádku o tom, jestli je lepší Fortnite nebo PUBGe. A jak se nám hezky ulevilo. Ale abyste na základě toho přestali táhnout za jeden provaz ve věcech, které jsou opravdu podstatné a důležité?

Tak si zkuste aspoň představit, jak tímhle přístupem rozzáříte tváře Andrejů, Tomiů či Vojtěchů. Jak vesele plácají ručičkama, že spojené šiky jejich nepřátel rozbil jeden zesnulý zpěvák (aniž by za to tedy mohl). Třeba pak všechno uvidíte trochu jinak.

