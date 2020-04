Senátor Láska: Považuji naši společnost a vůbec společnost celosvětovou za strašně plýtvající

reklama

Pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Já jsem se původně chtěl vyjádřit k tomu bodu 2 usnesení kolegy Nytry, požadavek na jednomyslnost hlasování v oblasti daní, ale neudělám to, protože kolegové Dienstbier a Hampl už to řekli za mě, já se s nimi ztotožňuji, je to problém, který jsme tady řešili už několikrát v jiných věcech, jednomyslnost není vždycky dobrý základ spolupráce. Ale nebudu se opakovat.

Obecně k problematice já se přiznám, že je pro mě poměrně složitá, kdybyste po mně chtěli definovat některé pojmy z těch zpráv, nebudu si s tím umět poradit, občas se v tom ztrácím, ale mám na to určitý laický pohled, o který se chci podělit. Pro mě pořád cesta ke zlepšení vede přes úsporu, já považuji naši společnost a vůbec společnost celosvětovou za strašně plýtvající, plýtvající absolutně vším, zdroji, energií, potravinami, to, jak cestují věci, které můžete utrhnout ze stromu ve vedlejší vesnici, z druhé poloviny planety, jablka z Chile, jablka z Nového Zélandu, ale i jiné obchody, kde já upřímně nechápu, jak to může ekonomicky fungovat. Já vám jeden řeknu.

Tady v ČR vyberete igelitový odpad, naložíte ho na kontejnerové lodě, odvezete ho do Vietnamu, ve Vietnamu ho vyčistí, zgranulují, granule odvezou do Číny, tam z granulí udělají oblečení, to oblečení odvezou zpátky do ČR a tady se prodá. Co já nechápu, jak to může ekonomicky fungovat. Nikdo mi to nikdy nevysvětlil. To jsou podle mě úplné zbytečnosti, kde je obrovský prostor pro to, abychom začali žít střídmě. Já jsem pořád přesvědčen o tom, že když budeme šetřit tady, že to výrazně pomůže, nebo faktor úplně jednoduchý, že na stůl spotřebitele se dostane jenom 40 % toho, co vyprodukujeme na našich polích, 60 % se po cestě vyhodí, zničí v supermarketech, v domácnostech atd.

Ale to, k čemu jsem se chtěl vyjádřit hlavně, je jedna věc. Já jsem si myslel, jako všichni tady opakujeme dokola, že každá krize je určitou příležitostí. Já jsem měl za to, že tato krize, kterou prožíváme, bude příležitostí k tomu, abychom konečně zapomněli na fata morganu jaderné energie, z mého pohledu to neustálé upínání se k absolutně nejdražšímu a nejnesmyslnějšímu zdroji energie, myslel jsem si, že když nám peníze dochází, tak že konečně toto hodíme do koše. Ale evidentně, jak vidím tady z usnesení nebo z vystupování některých kolegů, to tak není. Já fakt nejsem dogmatik, který by se někde vázal na Temelín a chtěl zavírat jaderné elektrárny, které tu máme. Ty jednou stojí, fungují, plní svůj účel. Jednou doslouží. Ale upínat se k tomu, že postavíme nové, je z mého pohledu nesmysl, hlavní důvod, proč je to nesmysl, je důvod ekonomický. Já bych... Bezpečnostní, ekologický, to všechno bych dal až na další roli. Nebo na další příčku. Ale ten důvod je ekonomický, je to fakt absolutně nejdražší energie, kterou si můžete připravit, kterou si můžete vyrobit. Ono se to špatně odhaduje, ale ti, kteří tomu lépe rozumí, se pokusili spočítat, kolik by nás to mohlo stát. Pokud se nepletu, tak v pondělí vláda schválila návrh smlouvy, že bude ČEZu doplácet za energii, kterou by případně vyráběl z nového jaderného reaktoru. Už to samo o sobě svědčí o tom, že výroba jaderné energie není ekonomicky rentabilní. A kolik by to mohlo být?

V západní Evropě se v současné době staví jenom tři elektrárny, ve Finsku, ve Francii, tam už se staví snad 15 let, a nejnovější je v Británii. Ta se často používá jako model, ze kterého by se mohlo počítat, kolik provoz bude stát. I britská vláda se zavázala, že bude doplácet na jadernou energii, případně z této jaderné elektrárny, zavázala se, že bude doplácet na výkupní cenu 110 eur za megawatthodinu. Pokud by tyto podmínky byly dodrženy i v prostředí ČR, to znamená, i kdyby se česká vláda zavázala doplácet přibližně tuto částku, vychází se z toho, že 110 eur na megawatthodinu bude cena vyrobená v nové jaderné elektrárně, takže kdybychom měli obdobnou jadernou elektrárnu, kdyby tato jaderná elektrárna nebo reaktor vyráběly jenom polovinu toho, co dneska vyrábí Temelín, tak státní dotace bude 12,5 miliardy ročně. 12,5 miliardy ročně! K tomu si připočtěte náklady na výstavbu té jaderné elektrárny, odhady jsou 200 až 300 miliard korun. Myslím si, že v reáliích ČR to bude mnohem více. Opravdu se dostanete k tomu, že je to absolutně nejdražší druh energie, na který my nemáme, my si ho prostě nemůžeme dovolit.

A ještě k tomu, prosím, připočítejte tedy bezpečnostní riziko, které se týká specificky ČR, že v souvislosti s jadernou energií se bavíme především o dodávkách Rosatomu, toho, jestli vůbec chceme nejstrategičtější zdroj svěřit firmě, kterou ovládá země, která vůči nám v současné době vede hybridní válku. To už je jenom taková nadstavba. O to bychom se mohli hádat, ale zkuste se, prosím, zaměřit alespoň nad tím, že po této krizi, kdy potřebujeme každou korunu, upínat se k absolutně nejdražšímu zdroji energie, který si nemůžeme dovolit, je obrovská strategická chyba. Děkuji.

