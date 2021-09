Senátor Láska: Překročením české hranice český občan přestává být rodičem

reklama

Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové. Už v 18 zemích Evropy je možné, aby si stejnopohlavní páry osvojily legálním způsobem dítě. Anketa Má být Hana Lipovská odvolána z Rady ČT? Ano 4% Ne 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 1401 lidí

Abyste měli konkrétní představu, jakých případů se to týká. Jsou to případy, kdy český občan se zamiluje do občana jiné země, z těch 18 evropských, kde je možné legální osvojení dítěte stejnopohlavními páry. Pro vaši představu, je to většina západoevropských zemí, Německo, Francie, Španělsko, Portugalsko, Norsko, Švédsko, Belgie, Holandsko, Velká Británie... Odejde tam za svým partnerem a tam si pořídí rodinu. Ať už osvojením nebo jiným způsobem. Stane se tam legitimně rodičem. Žije v té zemi, žijí tam jako rodina, je jedno, jak dlouho. Může to být i mnoho a mnoho let, vychovávají dítě. Pak se z nějakého důvodu rozhodnou, že tento smíšený pár se přestěhuje do ČR, že chtějí žít a fungovat v ČR. Bohužel okamžikem překročení české hranice ten český občan přestává být rodičem, ztrácí veškerá rodičovská práva, protože aby je měl, k tomu dítěti, musí český soud uznat to osvojení, které bylo provedeno orgánem státu jiné země, ať už to byl soud nebo jiný orgán.

Tak je to vcelku běžné, pokud dojde k nějakému právnímu úkonu nebo rozhodnutí soudu v jiné zemi a chcete, aby bylo platné a účinné i v ČR, tak to český soud musí uznat. To je obvyklá praxe.

Problém současného stavu je takový, že podle současné legislativy, podle současného zákona o mezinárodním právu soukromém takové osvojení uznat nelze. Nelze ho uznat v žádném případě. Je tomu tak proto, že tento zákon říká, že uznání osvojení dítěte je možné jenom za několika podmínek. Jednou z těch podmínek je, aby takové uznání bylo přípustné i podle hmotněprávních ustanovení českého práva.

A tady narážíme, protože české právo říká, že osvojit dítě si mohou jenom manželé. A víme, že stejnopohlavní páry nemůžou uzavírat manželství, nejsou manželé, takže to prostě českého práva není možné, a tudíž, pokud je tam tato podmínka zachována, tak nelze uznat ani to cizozemské rozhodnutí o osvojení dítěte. Takže pokud se takový smíšený pár rozhodne, teď myslím státní příslušností smíšený pár, rozhodne žít v České republice, přestože žili ve Velké Británii, v Německu 5 let, vychovávali tam své dítě a byli jeho rodiče, tak v České republice ten český občan, jenom ten český občan, rodičem být nemůže. Ztrácí ta práva a dokážete si představit, co to všechno znamená ve vztahu k majetkovým vztahům, výživnému, přístupu k informacím třeba o jeho zdravotním stavu a další věci. Prostě jako by vychovával z pohledu českého práva zcela cizí dítě. A já přicházím s tím návrhem, abychom tuto věc odstranili. A odstraníme ji tím způsobem, že z daného paragrafu zákona o mezinárodním právu soukromém odstraníme podmínku, že uznání je možné, bylo-li by přípustné i podle hmotněprávních ustanovení českého práva. Naopak zůstane tam zachovaná podmínka, že uznání je možné, jestliže se to nepříčí veřejnému pořádku. Proč tam chci zanechat tu podmínky, jestli se to nepříčí veřejnému pořádku? Protože určitě vás napadne obava nebo zaregistroval jsem v diskuzi obavu, že pokud uděláme takovouhle změnu, může dojít k nějaké, jak to nazvat, uznávací turistice. Že se ten stejnopohlavní pár přemístí krátce do jiné země, kde může osvojit dítě jenom za účelem toho osvojení. A pak se hned vrátí do České republiky. Nemyslím si, že by se tak dělo, ale pro jistotu pro klid všech, kteří chtějí pro tuto změnu hlasovat, bych tam ponechal tuto podmínku – nepříčí-li se to veřejnému pořádku. Protože soud bude vždycky ad hoc o jednotlivém případu uznání osvojení rozhodovat. A myslím si, že kdyby zaregistroval, že to osvojení v cizí zemi proběhlo jenom proto, aby byly obejity české zákony, pak může konstatovat, že to je v rozporu s veřejným pořádkem. A takové osvojení neprovést. Naopak pokud to budou případy, ke kterým směřujeme, to znamená, že Čech se zamiloval do Němce, spolu žili v Německu 5 6 let, tam si osvojili dítě, vychovávali dítě, byli jeho rodiče a pak se rozhodli z nějakých důvodů pracovních, osobních, jiných přesídlit do ČR a žít tady, tak to jsou podle mě situace, kde se to veřejnému pořádku nepříčí a kde by to osvojení, to uznání osvojení mohlo být provedeno. To je tedy krátce k představení mého návrhu. Děkuji.

