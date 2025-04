Senátor Láska: Zhoršující se bezpečnostní situace

Vážený pane předsedo, pane ministře, kolegyně, kolegové, já za těch 10 let, co jsem v Senátu, tak už je to poněkolikáté, co zpravodajuju problematiku střelných zbraní. A vždycky, když to udělám, tak potom dostanu strašnej hejt z jedný nebo z druhý strany, slíbím si, že už víckrát zpravodajovat nebudu, pak přijde další a já si ho zase vezmu. Možná bych si měl sám se sebou trošku promluvit. Nicméně co se týče této novely, tak přestože asi většina diskuse bude trošku k jinému tématu, tak já bych tam připomněl, co mě v těch 30 změněných zákonech zaujalo. Říkám „zaujalo“, souhlasím s tím, ale možná by bylo fajn, kdybyste to věděli i vy. Součástí té velké novely je třeba změna trestního zákoníku, kde se odstraňují některé speciální skutkové podstaty s tím, že vše se bude stíhat podle základní skutkové podstaty. Týká se to například nedovoleného ozbrojování. A je to tedy v důsledku nějakých analýz a žádostí státního zastupitelství a policie. A mělo by to vést k jaksi přesnějšímu a lepšímu postihu této trestné činnosti. Pak je tam třeba zajímavá změna mysliveckého zákona, kdy se zavádí možnost pro myslivce dělat dostřelnou ránu krátkou zbraní, což za mě je naprosto v pořádku, byť myslivec nejsem, tak provádět dostřelnou ránu dlouhou kulovnicí na blízkou vzdálenost může být někdy možná až život ohrožující. A pak jedna změna, která mě možná zaujala nejvíc a o které třeba možná budete chtít i diskutovat, ale já s ní souhlasím, je změna zákon o městské policii, kde se nově dává oprávnění městským strážníkům používat nejenom krátkou, ale i dlouhou zbraň. Myslím, že to souvisí jaksi se zhoršující se bezpečnostní situací. A myslím, že i strážníci by toto oprávnění měli dostat. Samozřejmě bude velmi záležet na tom, jak ty dané obce nebo ředitelé městských policií s tím oprávněním naloží, jestli dovolí městským policistům tu zbraň dlouhou vozit běžně v hlídkovém voze, nebo jestli ji budou mít zamčenou někde v trezoru a budou ji vydávat jenom při zhoršených bezpečnostních opatřeních, tak tam možná bude zajímavé ještě sledovat, jak se to projeví v praxi, pokud toto bude schváleno. Ale jinak to vnímám za správný krok. Takže tak jak ten zákon byl předložen, tak já jsem k němu námitky neměl, co se týče jeho obsahu, ale tedy přece jenom jsem se vrátil k té problematice tlumičů. Předložil jsem výboru návrh, který je, řekněme, kompromisní, je měkčí než oproti tomu návrhu, který neprošel sněmovnou, protože dlouhodobě si myslím, že pokud sněmovna na něco vyjádří svůj názor, tak vracet jí to úplně ve stejné podobě je trošku dětinské, to bychom dělat neměli. Takže ten návrh aktuální je změkčený, výrazně změkčený. Já vám ho potom podrobněji představím s dovolením v obecné rozpravě, do které se přihlásím. A tento návrh byl naším výborem jednomyslně přijat. A tudíž jsme přijali usnesení, že doporučujeme plénu Senátu vrátit tento zákon s pozměňovacím návrhem. A více vám k tomu řeknu s dovolením v obecné rozpravě.

Mgr. Václav Láska BPP

Tento profil nevytvořil Václav Láska, proto zde není aktivní

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky