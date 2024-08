Senátor Nytra: Přicházíme s korespondenční volbou. Je férová a spravedlivá

Na programu je také návrh usnesení Senátu k aplikaci nového stavebního zákona.

„Senát dnes projedná návrh na usnesení k aplikaci nového stavebního zákona. Aplikace nového stavebního zákona se velmi nepovedla a způsobuje významné problémy, a to nejenom obcím nebo stavebním úřadům, ale rovněž stavebníkům a všem, kteří se celé široké agendě věnují. Diskuse nebude jednoduchá, ale s ohledem na situaci mimořádně prospěšná,“ řekl Zdeněk Nytra (ODS), předseda senátorského klubu ODS a TOP 09.

„Na plénu dnes projednáme korespondenční volbu. Její absenci považuji za dlouhodobý dluh České republiky vůči našim občanům v zahraničí. Právo volit je základní ústavní právo každého občana. Možnost volby je dnes pro naše občany v zahraničí velice komplikovaná. Jsme jednou z posledních pěti zemí v Evropě, které korespondenční volbu neumožňují. Náš dluh napravíme. Senát korespondenční volbu podporuje dlouhodobě. Už v minulosti Senát schválil korespondenční volbu čtyřikrát. Poslaneckou sněmovnou ale nikdy neprošla. Je možná určitou satisfakcí a nápravou, že dnes budeme schvalovat právě poslanecký návrh,“ řekl Tomáš Czernin (TOP 09), místopředseda Senátu.

„Ve Spojených státech jsou dosud čtyři místa, kde je možné volit korespondenčně. Například v Kanadě je ale volba pro Čechy daleko komplikovanější. Lidé musí cestovat například z Vancouveru do Toronta nebo do Ottawy, aby se přihlásili do zvláštního volebního seznamu, a za dva týdny cestují k volbám znovu. To je finančně i časově náročné,“ dodal Czernin.

plk. Ing. Zdeněk Nytra ODS



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky