Senátor Oberfalzer: Teprve zrušením některých agend je možno dosáhnout snížení zátěže

reklama

Pane ministře, pane řídící, no, za ta léta, co se pohybuji v politice, tak jsem zažil řadu vlád. Každá, zdůrazňuji – každá měla ve svém programu snížení byrokratické zátěže. Levicová, pravicová, všechny si to slibovaly.

Já nechci říct, že slibovaly a nemyslely vážně, ale si slibovaly, že ji zredukují, tu zátěž. A nedokázala to ani jedna. Ono se to za 4 roky dělá těžko, když máte programy, které chcete rozvíjet, ale současně byste se museli, abyste snížil zátěž, vrtat ve stávajícím legislativním systému, abyste v něm našli zbytečnosti. Zbytečné agendy. Teprve zrušením některých agend je možno dosáhnout snížení té zátěže.

Anketa Kterého kandidáta nejvíc NECHCETE ve 2. kole volby prezidenta? Babiš 12% Nerudová 68% Pavel 20% hlasovalo: 13584 lidí

Pak ještě jedna poznámka. Já bych rád vyhlásil takový studijní úkol, nějaký stážista, kdyby dokázal z výročních zpráv nebo závěrečných zpráv ministerstev za těch posledních 30 let posčítat, co ty resorty vydaly za software, upgrade a vybavení pro počítačové systémy. Myslím, že by se za to dal postavit Houston tady v Praze. Ale samozřejmě dám na výsledek objektivního zkoumání. Jedna z věcí, na kterých bychom názorně mohli vidět, jak se tato věc bude dařit, to je, jak budou fungovat registry. Jestli opravdu už konečně budou propojeny, jestli při jejich rozběhnutí nedojde ke kolapsu atd. To jsme tady zažili.

Doufám, že to bude lepší. Ale protože pan vicepremiér je současně ministrem pro místní rozvoj, tak mě napadá jedna otázka – podaří se nějakým způsobem zefektivnit stavební řízení? To je přece jedna z nejstrašnějších bolestí, pro občana tedy zejména, ale i pro veřejnou správu. Konkrétně teď jedna vesnice v mém obvodu řeší problém, že chce získat dotaci na vodovod. Územní rozhodnutí trvá 3 roky. A stavební rozhodnutí, povolení tedy, pardon, jim neslibují dřív než za rok. Mezitím jim propadne termín na podání té žádosti. A nebudou mít vodovod. Nemají na něj.

Dobře víte, že na některé žádosti je třeba dávat třeba povolení – řízení letového provozu nebo báňského úřadu. Nedá se to seškrtat na nějaké modelové případy, kde na zahrádce, když chci udělat trochu větší kůlnu, tak že se budu moci těmto úřadům vyhnout? To by bylo zajímavé, kdyby se o to někdo pokusil. To by bylo to zjednodušení. To by bylo to zrušení té agendy, kdyby tam to razítko nemuselo být. Ale samozřejmě mám ideální představu a chci věřit, že to dokážete, že pošlu e-mailem formulář, ve kterém žádám povolení k nějaké stavbě. A do měsíce mi přijde e-mailem vyřízení všech potřebných schválení a souhlasů. A případně nesouhlasů, abych mohl postupovat dál. Tak tak si představuji, že by ta digitalizace mohla vypadat.

Obávám se spolu s ostatními kolegy, že to ale takhle nebude. Že prostě teď budeme nějak let usilovně rozvíjet úřad, agenturu, budovat ji a slibovat si ji, jak to konečně jednou bude krásné. A mezitím tady bude jiná vláda, a ta nám bude slibovat zase něco podobného, jako to bylo v případě těch vlád, o kterých jsem se zmiňoval v úvodu, z nichž každá měla upřímnou snahu zbavit ten stát zbytečné byrokracie. Ale budu se těšit, že se to povede.

Jiří Oberfalzer ODS



místopředseda Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Oberfalzer: Evidence tržeb je dobrý nástroj, ale nepotřebujeme k tomu online přenos Senátor Oberfalzer: To je jako „nechci slevu zadarmo“ Senátor Oberfalzer: Měli bychom změnit systém voleb do zastupitelstev Senátor Oberfalzer: Nebudeme postupovat cestou vyhladovění ČT

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama